Atos est une entreprise de services du numérique (ESN) française, créée en 1997. Elle fait partie des dix plus grandes ESN au niveau mondial, qui produit un chiffre d'affaires annuel de près de 11 milliards d'euros en 2019 et compte environ 110 000 employés répartis dans 73 pays. Le groupe, leader européen du cloud, de la cybersécurité et du supercalcul depuis son rachat de Bull, est au CAC 40 durant quatre ans de mars 2017 à septembre 2021.Atos - autrefois considéré comme l'un des champions européens du secteur des logiciels et des technologies - a été au bord de l'effondrement financier ces derniers mois, bien qu'il ait conclu un accord de restructuration crucial avec les banques et les détenteurs d'obligations en juin.Atos a déclaré qu'il prévoyait désormais un chiffre d'affaires de 9,7 milliards d'euros (10,72 milliards de dollars) pour l'année 2024, en baisse par rapport aux 9,8 milliards d'euros estimés précédemment. La société a ajouté qu'elle prévoyait toujours une génération de trésorerie positive, mais légèrement inférieure, en 2026.La marge d'exploitation du groupe s'élèvera à 2,4 % du chiffre d'affaires cette année, en baisse par rapport aux 2,9 % prévus précédemment.Le ratio d'endettement de la société devrait également passer sous un multiple de 2,0 au cours de l'année 2027, plus tard qu'à la fin de l'année 2026, et Atos a également revu à la baisse ses objectifs de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle pour 2027.Une audience du tribunal pour l'approbation du plan de sauvegarde accélérée aura lieu le 15 octobre, a déclaré Atos.Le plan de restructuration d'Atos, qui devrait entraîner une dilution massive des actionnaires existants, devrait être mis en œuvre après l'approbation du tribunal, avec plusieurs augmentations de capital et émissions de dette prévues entre novembre 2024 et janvier 2025.Le mois dernier, la société a affiché une perte d'exploitation plus importante au premier semestre, citant des charges de dépréciation et une baisse des ventes dans les Amériques ainsi qu'un ralentissement des commandes du secteur public en Europe.AtosQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Pensez-vous que la restructuration de l'entreprise permettra de relancer la croissance d'Atos ?