Il y a près de trente ans, j'ai écrit un livre intitulé, sur le potentiel de transformation de l'internet et d'autres nouvelles technologies numériques. À l'époque, j'imaginais un monde où les paiements en ligne et l'administration en ligne changeraient la façon dont nous interagissons avec l'argent, les services et les autres. Aujourd'hui, cette vision est en grande partie devenue réalité, en partie grâce au développement d'infrastructures publiques numériques. Lors de mes récents voyages à travers le monde, j'ai vu de près comment l'IPN révolutionne la façon dont des nations entières servent leur population, répondent aux crises et développent leur économie. À la Fondation Gates, nous considérons qu'il s'agit d'un élément important de nos efforts visant à sauver des vies et à lutter contre la pauvreté dans les pays pauvres.L'IPN se compose de quelques éléments essentiels : des systèmes d'identification numérique qui prouvent votre identité en toute sécurité, des systèmes de paiement qui permettent de transférer de l'argent instantanément et à moindre coût, et des plateformes d'échange de données qui permettent à différents services de fonctionner ensemble de manière transparente. Ces systèmes et plateformes sont au monde numérique ce que les routes, les ponts et les lignes électriques sont au monde physique - une structure sous-jacente qui relie les personnes, les données et l'argent en ligne. Une IPN solide peut propulser un pays vers l'avant en facilitant l'accès aux services essentiels, la participation à l'économie formelle et l'amélioration des conditions de vie. En revanche, une IPN mal mise en œuvre (ou tout simplement inexistante) peut ralentir le développement d'un pays et perpétuer les inefficacités et les inégalités.Au XXIe siècle, l'infrastructure publique numérique s'avère aussi importante pour le progrès que ses prédécesseurs en brique et mortier, et les effets ont été impressionnants dans le monde entier, partout où elle a été adoptée.Prenons l'exemple de l'Inde, où j'ai séjourné au début de l'année. Le système d'identification numérique du pays, Aadhaar, permet à chaque résident de prouver son identité, tandis que l'interface de paiement unifiée facilite les paiements instantanés par téléphone mobile. Ensemble, ces programmes ont considérablement élargi l'accès aux services financiers. La proportion d'adultes disposant d'un compte bancaire numérique a presque doublé, atteignant 78 %, en seulement dix ans. Le nombre de femmes possédant un compte a triplé, ce qui a permis d'éliminer complètement l'écart entre les sexes en matière de possession de comptes. Il s'agit là d'une autonomisation économique à grande échelle, rendue possible par l'expansion rapide des réseaux mobiles dans le pays au cours de la dernière décennie.L'agriculture, la plus grande industrie et source de travail dans la plupart des pays en développement, bénéficie également de la transformation numérique. Au Kenya, un registre national des agriculteurs comprenant 6 millions d'emplacements géolocalisés envoie des SMS hebdomadaires contenant des alertes météorologiques spécifiques aux cultures et aux sites. Au Rwanda, un système numérique destiné aux travailleurs de l'industrie du thé a permis de réduire le délai entre la livraison des feuilles de thé et la réception des salaires de 15 jours à trois jours maximum.Dans le domaine de la santé, l'IPN bouleverse également les systèmes de prestation de services et de paiement. Les récentes campagnes de vaccination contre la polio en Côte d'Ivoire et au Mali ont utilisé une approche numérique pour suivre l'assiduité des vaccinateurs, associée à l'utilisation de l'argent mobile pour les paiements instantanés. Plus de 99 % des vaccinateurs ont été payés en l'espace d'une semaine, contre plusieurs mois avec les systèmes précédents basés sur le papier. L'efficacité et la fiabilité ont été si convaincantes que la quasi-totalité des vaccinateurs préfèrent désormais le paiement numérique. Mais il ne s'agit pas seulement d'être payé à temps, il s'agit aussi d'instaurer la confiance dans les systèmes de santé afin que des vaccins vitaux puissent être administrés à chaque enfant.Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, nous avons vu le rôle que l'IPN peut jouer dans la réponse aux crises. Le Brésil a rapidement mis au point une application pour smartphone et un site web liés à son système national d'identification, ce qui a permis à 70 millions de personnes - dont 40 % n'avaient pas de compte bancaire - de s'inscrire et de recevoir une aide d'urgence. Le Togo a créé un système similaire à partir de zéro en seulement 10 jours, étendant la couverture de l'aide sociale de 12 000 personnes à 1,8 million. Le contraste est saisissant : dans les pays dotés de systèmes hors ligne, les gens restent dans le besoin, tandis que ceux qui disposent d'écosystèmes numériques solides peuvent fournir une aide plus rapide et plus efficace. Pour de nombreuses familles, l'IPN a fait la différence entre la pauvreté et la nourriture sur la table.Mais l'infrastructure publique numérique n'est pas seulement précieuse en temps de crise : elle peut aussi améliorer considérablement l'accès aux services publics quotidiens. L'Estonie, pionnière en matière de gouvernance numérique, a lancé sa plateforme X-Road en 2001. Aujourd'hui, 99 % des services publics du pays sont disponibles en ligne 24 heures sur 24. Ainsi, il ne faut que trois à cinq minutes pour déclarer ses impôts et trois heures pour enregistrer une entreprise.Dans le cadre de mon travail sur le climat, la technologie et la santé mondiale, j'ai le privilège de rencontrer des dirigeants de nombreux pays. Leur enthousiasme pour l'IPN est palpable. En effet, avec les investissements appropriés, les pays peuvent utiliser l'IPN pour contourner des systèmes obsolètes et inefficaces, adopter immédiatement des solutions numériques de pointe et dépasser les trajectoires de développement traditionnelles, ce qui pourrait accélérer leurs progrès de plus d'une décennie. Les pays qui ne disposent pas d'un grand nombre de succursales bancaires peuvent passer directement aux services bancaires mobiles, ce qui leur permet d'atteindre un plus grand nombre de personnes pour une fraction du coût. De même, les systèmes d'identification numérique peuvent fournir une identité légale à des millions de personnes qui n'avaient pas de documents officiels, leur donnant accès à une large gamme de services, de l'achat d'une carte SIM à l'ouverture d'un compte bancaire, en passant par le versement de prestations sociales telles que les pensions.J'ai entendu des préoccupations concernant l'IPN - voici ce que j'en pense. Nombreux sont ceux qui craignent que les systèmes numériques ne soient un outil de surveillance gouvernementale. Pourtant, une IPN bien conçue comporte des garanties contre les utilisations abusives et renforce même la protection de la vie privée. Un bon système d'identification numérique, par exemple, permet aux gens de choisir les informations personnelles qu'ils souhaitent partager et avec qui. Il n'oblige personne à participer, mais offre des outils auxquels les personnes peuvent choisir de participer en raison des nombreux avantages qu'ils présentent. Ces systèmes réduisent également le besoin de copies de documents physiques qui peuvent être perdues ou volées, et créent même des pistes d'audit qui facilitent la détection et la prévention des accès non autorisés. L'objectif est d'autonomiser les personnes, et non de les restreindre.Il y a aussi la crainte que l'IPN prive de leurs droits les populations vulnérables, telles que les communautés rurales, les personnes âgées ou celles dont les connaissances numériques sont limitées. Mais lorsqu'il est bien conçu et mis en œuvre de manière réfléchie, l'IPN favorise en fait l'inclusion, comme en Inde, où des millions de personnes auparavant non bancarisées ont désormais accès aux services financiers, et où des exceptions biométriques ou une inscription assistée existent pour les personnes souffrant d'un handicap physique ou n'ayant pas d'adresse fixe.Entre-temps, les pays peuvent utiliser des outils à code source ouvert, tels que MOSIP pour l'identité numérique et Mojaloop pour les paiements, afin de mettre en place un IPN qui favorise la concurrence et encourage l'innovation au niveau local. En fournissant un cadre numérique commun, ils permettent aux petites entreprises et aux jeunes pousses de créer des services sans avoir à créer les systèmes sous-jacents à partir de zéro. Plus important encore, ils permettent aux pays de rechercher des services qui répondent à leurs propres besoins et défis, sans les obliger à s'appuyer sur des systèmes propriétaires.L'infrastructure publique numérique est essentielle pour progresser dans de nombreux domaines sur lesquels nous travaillons à la Fondation Gates, notamment la protection des enfants contre les maladies évitables, le renforcement des systèmes de santé, l'amélioration de la vie et des moyens de subsistance des agriculteurs et l'autonomisation des femmes pour qu'elles puissent contrôler leur avenir financier. C'est pourquoi nous sommes si attachés au IPN et que nous avons engagé 200 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir des initiatives de IPN dans le monde entier.Grâce à un consensus mondial de plus en plus large et à des solutions éprouvées, il existe une occasion unique de relever ces défis dès maintenant. L'avenir est numérique. Faisons en sorte qu'il profite à tous.