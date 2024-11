La stratégie des données et intelligence décisionnelle

Le Tech Show Paris revient pour une nouvelle édition qui aura lieu les 27 et 28 novembre prochains. Il s'agit d'un événement qui réunit les leaders et décideurs de la Tech en France, autour de conférences animées par des experts de l’industrie.Cloud, DevOps, cybersécurité, Big data, IA, etc. Toutes ces technologies s’imbriquent et se complètent. C'est pourquoi le Tech Show Paris regroupe cinq salons coorganisés : Cloud Expo Europe, DevOps Live, Cloud & Cyber Security Expo, Data & AI Leaders Summit, et Data Centre World. C'est donc une occasion unique de retrouver les experts de ces domaines sous un seul et même toit. C'est aussi deux jours de conférences sans frais. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire au salon de votre choix. En vous inscrivant, vous recevez un badge et ce seul badge vous donne un accès gratuit aux cinq salons.Au programme, il y aura des tables rondes, conférences spécialisées, études de cas, démonstrations ou présentations de produits. Selon le salon, les conférences vont porter sur un certain nombre de problématiques.Que vous soyez décideur ou professionnel de l'IT, manager ou cadre d’une grande entreprise, le Tech Show Paris vous permettra d'accéder à un programme riche et diversifié pour vous aider dans votre stratégie et profiter rapidement et pleinement des dernières avancées de l’économie du numérique.Le Tech Show Paris ouvrira ses portes les 27 et 28 novembre 2024 à Paris, Porte de Versailles. L'événement est gratuit et ouvert à tous, mais l'inscription est requise pour y participer.