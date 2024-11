Open Source Experience

Porté par Systematic Paris-Region, Open Source Experience est un rendez-vous business dédié aux usages de l'Open Source dans les entreprises, qui réunit pendant 2 jours plus de 6 000 professionnels, acteurs du numérique ouvert.Open Source Experience s’intéresse aux technologies, solutions et enjeux de l’Open Source en France et en Europe et met en lumière le rôle moteur des innovations open source dans la transformation numérique des organisations sur des technologies telles que l’IA, le Data Management, l’IoT, le Cloud et la Blockchain.Vitrine internationale de la filière française de l’Open Source, l’événement fédère des acteurs mondiaux des technologies, les associations professionnelles, des entreprises et administrations, un vaste réseau de PME et des organismes de recherche.Cinq grandes thématiques sont au programme cette année :Si vous êtes intéressés par l'Open Source Experience, vous êtes invités à générer votre badge visiteur qui vous permettra d'accéder gratuitement à plus de 100 conférences.L'édition 2024 de l’Open Source Experience marquera également le retour de DevOps Rex, la conférence DevOps francophone, 100% retours d’expériences (REX). Après 4 ans d’absence, cet événement reconnu par tous les acteurs du DevOps prendra ses quartiers aux mêmes dates et lieu que l’Open Source Experience.La conférence DevOps Rex rassemble une expertise de haut niveau. Elle fait la part belle aux retours d’expérience (REX) et aux applications concrètes de la méthodologie DevOps en entreprise, en mettant en lumière ses avantages, mais aussi ses contraintes et limites.La conférence DevOps Rex proposera un contenu exceptionnel sur réservation payante. Plus de 600 participants sont attendus pour ce grand retour. Si vous êtes intéressés, vous pouvez dès maintenant commander le pass de votre choix : JOUR 1, JOUR 2 ou FULL-ACCESS (vous donnant un accès aux 2 jours de conférence et bien plus).Open Source Experience et DevOps Rex auront lieu lesL’organisation conjointe des deux évènements offrira une mutualisation des forces pour mobiliser les entreprises et les industriels afin de développer les usages de l’Open Source au sein de ces entreprises. Elle crée également des synergies évidentes en termes de visitorat : DSI, RSSI, Administrateurs réseau, développeurs, Directeur sécurité, Ingénieurs, etc. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour réserver votre place.