L'objectif du Tech Tracker n'est pas d'évaluer l'état actuel de la situation, mais d'améliorer la compréhension globale de l'intention stratégique des pays et de leur capacité potentielle future en matière de science et de technologie.



Certains observateurs pourraient faire valoir que l'ascension de la Chine au rang de puissance de recherche - et même de première puissance de recherche - n'a pas d'importance parce que d'autres pays, les États-Unis en particulier, restent en tête dans les domaines de la commercialisation, de la conception et de la fabrication. C'est peut-être vrai pour certaines technologies, mais c'est une attitude à très court terme. La Chine, elle aussi, investit massivement dans ses capacités de production, subventionne des industries clés et réalise des percées technologiques qui prennent le monde par surprise.



Nos résultats rappellent aux gouvernements du monde entier que le renforcement des capacités technologiques nécessite un investissement soutenu et l'accumulation de connaissances, de compétences innovantes, de talents et d'institutions performantes, autant d'éléments qui ne peuvent être acquis par le biais d'investissements à court terme. Dans une série de secteurs essentiels, les nations démocratiques risquent de perdre des avantages à long terme durement acquis dans la science et la recherche de pointe - l'ingrédient crucial qui sous-tend une grande partie du développement et du progrès des technologies les plus importantes du monde. Le risque existe également que les reculs dans certains domaines signifient que les nations démocratiques ne sont pas bien positionnées pour tirer profit des technologies nouvelles et émergentes, y compris celles qui n'existent pas encore. En attendant, les résultats longitudinaux du Tech Tracker nous permettent de voir comment les énormes investissements de la Chine et les décennies de planification stratégique portent aujourd'hui leurs fruits.



La technologie de pointe en 2023 est l'intelligence artificielle, ChatGPT se rapprochant de plus en plus de ce qui pourrait être qualifié de Gutenberg Moment en tant qu'outil révolutionnaire qui est adopté à une vitesse record. Mais cela pourrait n'être qu'une distraction face à des enjeux plus profonds qui se jouent : l'émergence de la Chine en tant que superpuissance technologique mondiale. L'étude de l'Australian Strategic Policy Institute (ASPI) en 2023 a révélé que dans 37 des 44 domaines couvrant des technologies cruciales telles que la défense, l'espace, l'intelligence artificielle et la robotique, la Chine est clairement en tête. Et tandis que les États-Unis occupent la deuxième place dans la plupart des catégories, la Chine est loin devant grâce à sa recherche stellaire, ses connaissances importées de l'étranger et ses années de travail politique axé sur les talents et les investissements technologiques.Une récente étude de l'ASPI, le Critical Technology Tracker, a confirmé cette tendance. La Chine et les États-Unis ont effectivement changé de place en tant que leader dominant de la recherche en l'espace de deux décennies seulement. Les derniers résultats du tracker montrent l'étonnante évolution du leadership en matière de recherche au cours des 21 dernières années en faveur des grandes économies de l'Indo-Pacifique, sous l'impulsion des gains exceptionnels réalisés par la Chine.La Chine n'était en tête que dans trois des 64 technologies entre 2003 et 2007, mais elle l'est dans 57 des 64 technologies au cours des cinq dernières années (2019-2023). Il s'agit d'une augmentation par rapport aux résultats du Tech Tracker de l'année dernière, où la Chine était en tête dans 52 technologies. Les États-Unis étaient en tête dans 60 des 64 technologies au cours des cinq années allant de 2003 à 2007, mais au cours de la période quinquennale la plus récente, ils n'étaient en tête que dans sept technologies.Les résultats montrent que l'Inde émerge également en tant que centre clé de l'innovation et de l'excellence de la recherche mondiale, établissant sa position en tant que puissance scientifique et technologique. L'Inde se classe désormais parmi les cinq premiers pays pour 45 des 64 technologies (contre 37 l'année dernière) et a supplanté les États-Unis en tant que deuxième pays pour deux nouvelles technologies (la fabrication biologique et les grands livres distribués) pour se classer deuxième pour sept des 64 technologies.Le dernier Tech Tracker a mis à jour les résultats de 64 technologies critiques dans des domaines cruciaux tels que l'intelligence artificielle, la défense, l'espace, l'énergie, l'environnement, la biotechnologie, la robotique, la cybernétique, l'informatique, les matériaux avancés et la technologie quantique. L'ensemble des données a été étendu de cinq ans (précédemment, de 2018 à 2022) à 21 ans (de 2003 à 2023).Le Tech Tracker est un site web basé sur des données qui révèle les pays et les institutions - universités, laboratoires nationaux, entreprises et agences gouvernementales - qui sont à la tête de l'innovation scientifique et de la recherche dans les technologies critiques. Pour ce faire, il se concentre sur la recherche à fort impact, c'est-à-dire les 10 % d'articles les plus cités. Le Tech Tracker se concentre sur les 10 % les plus cités parce que ces publications ont un impact plus important sur l'ensemble du cycle de vie des technologies et sont plus susceptibles de déboucher sur des brevets, de stimuler l'innovation future en matière de recherche et d'étayer les percées technologiques.L'examen de la part moyenne de la recherche mondiale annuelle dans les 64 technologies montre l'étonnante inversion entre les États-Unis et la Chine en matière de recherche à fort impact.La Chine a réalisé de nouvelles avancées dans les domaines des capteurs quantiques, du calcul à haute performance, des capteurs gravitationnels, des lancements spatiaux et de la conception et de la fabrication de circuits intégrés avancés (fabrication de puces semi-conductrices). Les États-Unis sont en tête dans les domaines de l'informatique quantique, des vaccins et des contre-mesures médicales, de la médecine nucléaire et de la radiothérapie, des petits satellites, des horloges atomiques, du génie génétique et du traitement du langage naturel.Un autre changement notable concerne le Royaume-Uni, qui est sorti du classement des cinq premiers pays dans huit technologies, passant de 44 l'année dernière à 36 aujourd'hui. Les technologies pour lesquelles le Royaume-Uni a perdu sa place dans le classement des cinq premiers pays sont réparties dans toute une série de domaines, mais il s'agit principalement de technologies liées aux matériaux avancés, à la détection et à l'espace.L'Union européenne, dans son ensemble, est un acteur technologique compétitif qui peut défier le duopole Chine-États-Unis. À l'instar des États-Unis et de la Chine, l'UE, si l'on regroupe ses pays membres sur les cinq dernières années, figure parmi les CINQ premiers pays dans les 64 technologies. En regroupant les membres de l'UE au cours des cinq dernières années, il a été constaté que l'UE est en tête dans deux technologies (capteurs de force gravitationnelle et petits satellites) et qu'elle est classée deuxième dans 30 technologies.Outre l'Inde et le Royaume-Uni, les performances des puissances de recherche scientifique et technologique de second rang (les pays classés derrière la Chine et les États-Unis) dans les cinq premiers classements restent largement inchangées : L'Allemagne est dans les cinq premiers dans 27 technologies, la Corée du Sud dans 24, l'Italie dans 15, l'Iran dans 8, le Japon également dans 8 et l'Australie dans 7.En ce qui concerne les institutions, les entreprises technologiques américaines occupent des positions de premier plan ou des positions fortes dans les technologies de l'IA, de l'informatique quantique et de l'informatique. IBM occupe désormais la première place dans le domaine de l'informatique quantique, Google la première place dans le domaine du traitement du langage naturel et la quatrième place dans le domaine de l'informatique quantique, tandis que Meta et Microsoft se classent respectivement septième et huitième dans le domaine du traitement du langage naturel. Les seules entreprises non américaines qui se classent parmi les 20 premières institutions, toutes technologies confondues, sont la division britannique de Toshiba, qui occupe la 13e place dans le domaine des communications quantiques, et la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui occupe la 20e place dans le domaine de la conception et de la fabrication de circuits intégrés avancés.Les principales agences gouvernementales et les laboratoires nationaux obtiennent également de bons résultats, notamment la National Aeronautics and Space Administration (NASA) des États-Unis, qui excelle dans les technologies spatiales et satellitaires. Les résultats montrent également que l'Académie chinoise des sciences (CAS), considérée comme la plus grande institution scientifique et technologique au monde, est de loin l'institution la plus performante au monde dans le Tech Tracker, avec une avance mondiale dans 31 des 64 technologies, contre 29 l'année dernière. La CAS est une institution de niveau ministériel qui dépend directement du Conseil d'État. Elle a été le fer de lance du développement des capacités scientifiques, technologiques et d'innovation de la Chine, notamment en matière de technologies informatiques, d'armes nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux. La CAS est également spécialisée dans la commercialisation de ses découvertes et la création de nouvelles entreprises. Selon la CAS, d'ici 2022, plus de 2 000 entreprises auront été créées grâce à la commercialisation de ses recherches scientifiques.Le rapport examine également les performances combinées des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie dans le deuxième pilier d'AUKUS, à savoir les technologies pertinentes. Il constate que la combinaison des efforts d'AUKUS avec ceux des partenaires plus proches que sont le Japon et la Corée du Sud permet de combler l'écart de performance en matière de recherche pour certaines technologies. Mais pour d'autres, telles que les véhicules sous-marins autonomes et la détection et le suivi hypersoniques, l'avance de la Chine en matière de recherche à fort impact est si prononcée qu'aucune combinaison d'autres pays ne peut actuellement l'égaler.Le graphique ci-dessous montre la part de la recherche dans une série de technologies relevant du deuxième pilier d'AUKUS.L'ASPI a continué à mesurer le risque qu'un pays détienne à l'avenir le monopole d'une capacité technologique, sur la base de la part des résultats de recherche à fort impact et du nombre d'institutions de premier plan dans le pays dominant - en notant que pour les 64 technologies, seuls la Chine ou les États-Unis sont actuellement en tête. Le nombre de technologies classées "à haut risque" est passé de 14 l'année dernière à 24 aujourd'hui. La Chine est le pays leader dans chacune des technologies nouvellement classées à haut risque, ce qui fait qu'au total, 24 des 64 technologies sont exposées à un risque élevé de monopole chinois.Il est inquiétant de constater que les technologies nouvellement classées à haut risque comprennent de nombreuses applications dans le domaine de la défense, telles que les radars, les moteurs d'avion avancés, les drones, les robots collaboratifs et en essaim, ainsi que le positionnement et la navigation par satellite. Le tableau ci-dessous présente une petite sélection de technologies critiques actuellement classées comme "à haut risque".Le nouvel ensemble de données historiques montre les moments où les pays ont gagné, perdu ou risquent de perdre leur avantage mondial en matière de recherche scientifique et d'innovation. Il fournit une nouvelle couche de profondeur et de contexte, révélant la trajectoire de performance que les pays ont suivie, où se situe la dynamique et aussi où la domination à plus long terme sur les deux décennies pourrait refléter une expertise et des capacités fondamentales qui perdurent même lorsque le leader a été dépassé plus récemment par d'autres pays. Les résultats contribuent également à mettre en lumière les pays, et un grand nombre d'institutions, à partir desquels nous sommes susceptibles de voir émerger les innovations et les percées futures.Dans le domaine des moteurs d'avion avancés, par exemple, le gouvernement américain ou les institutions affiliées au gouvernement ont obtenu d'excellents résultats entre 2003 et 2007, la NASA et le laboratoire de recherche de l'armée de l'air américaine se classant respectivement premier et deuxième, ce qui témoigne de l'importance évidente de cette technologie pour les capacités militaires et spatiales. Aujourd'hui, ces institutions occupent des positions nettement inférieures dans le nouveau classement et 10 des 10 institutions les plus performantes au monde se trouvent en Chine.Si l'on regarde plus loin dans le cycle de vie des sciences et des technologies, en examinant les données relatives aux brevets par exemple, l'étude montre que la concurrence entre les États-Unis et la Chine est plus étroite et plus récente, mais que les tendances générales sont similaires.Le fait que la Chine domine la recherche à fort impact dans de nombreuses technologies n'équivaut pas nécessairement à la même domination dans la mise en œuvre de ces technologies. Parfois, la Chine est en tête de la recherche à fort impact parce qu'elle est en fait en retard dans le développement et la commercialisation de cette technologie et qu'elle fait des investissements importants pour essayer de rattraper les progrès réalisés par d'autres pays au cours des décennies précédentes.Mais le fait que la Chine ait renforcé son avance depuis les résultats du Critical Technology Tracker de l'année dernière, en particulier dans le domaine des technologies de défense, témoigne de sa dynamique croissante en matière de science et de technologie, dont les autres pays seraient bien avisés de supposer qu'elle se poursuivra.Pour certaines technologies, cette inversion du leadership en matière de recherche s'est produite parce que la production de recherche à fort impact des puissances scientifiques et technologiques pionnières telles que les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et l'Allemagne a stagné, les mettant dans une position où elles perdent - ou risquent de perdre - certaines des forces scientifiques et de recherche qu'elles ont développées au cours de nombreuses décennies. Certains de ces changements à long terme sont visibles, par exemple, dans le nombre décroissant de laboratoires de recherche et de développement mondialement reconnus - et parfois récompensés par des prix Nobel - basés dans des entreprises d'électronique et de télécommunications en Europe - Philips aux Pays-Bas - et aux États-Unis - AT&T Bell Labs, anciennement connu sous le nom de Lucent Technologies ou Alcatel Lucent et aujourd'hui sous celui de Nokia (États-Unis).En ce qui concerne les autres technologies, cependant, le changement est plutôt dû à une augmentation considérable des résultats de la recherche chinoise au cours des 21 dernières années. La Chine a réalisé une avancée spectaculaire en matière de recherche que les autres pays n'ont tout simplement pas été en mesure d'égaler.Les bonnes performances historiques des États-Unis et d'autres économies avancées en matière de recherche à fort impact, qui peuvent désormais être suivies de près, se reflètent dans leur vitalité soutenue. Par exemple, les États-Unis font preuve d'une innovation et d'un leadership continus dans des domaines technologiques clés en dépit d'une immense concurrence, en particulier dans l'informatique quantique, les vaccins et les contre-mesures médicales. Cela reflète leurs atouts à long terme dans l'ensemble de l'écosystème technologique. Des décennies d'efforts de recherche peuvent déboucher sur des décennies de retombées dans l'application et la commercialisation des connaissances et de l'expertise qu'un pays a accumulées.La mesure de la recherche à fort impact ne donne évidemment pas une image complète de la compétitivité actuelle d'un pays en matière de technologie ou d'innovation. L'actualisation et la commercialisation des résultats de la recherche en gains technologiques peuvent être un processus difficile, coûteux et compliqué, aussi impressionnante que soit la percée initiale. Une série d'autres éléments sont nécessaires, tels qu'une base manufacturière efficace et une mise en œuvre ambitieuse des politiques.Étant donné que l'influence stratégique sera déterminée par la primauté technologique, même les États-Unis ont démontré qu'ils ont besoin de partenaires de confiance dans les domaines de la recherche, de l'innovation et de l'industrie pour conserver une longueur d'avance sur leurs principaux concurrents, tels que la Chine.Les résultats du Tech Tracker montrent que les pays peuvent bénéficier d'une coopération technologique en mettant en commun leurs efforts et en trouvant des domaines complémentaires et tangibles dans lesquels collaborer à une époque où l'expertise scientifique et technologique est de plus en plus concentrée dans un seul pays. Si le statu quo n'est pas modifié en profondeur, la trajectoire décrite dans cette étude continuera à se consolider.Les partenaires et les alliés doivent planifier, agir et collaborer de manière plus stratégique et plus ambitieuse - en fait, c'est peut-être le seul moyen de rester collectivement en tête.L'ASPI conclut son rapport en commentant :Les résultats du Tech Tracker montrent que les énormes investissements et les décennies de planification stratégique de la Chine portent aujourd'hui leurs fruits. Ces résultats confirment d'autres rapports qui ont montré que la Chine est en train de devenir la première puissance scientifique et technologique. Alors que la Chine continue d'accroître son avance, il est important que les autres États fassent le point sur leurs forces historiques, combinées et complémentaires dans tous les domaines technologiques essentiels. Le renforcement des capacités technologiques nécessite un investissement soutenu et une accumulation de connaissances scientifiques, de talents et d'institutions performantes qui ne peuvent pas être acquis uniquement par des investissements à court terme.Pensez-vous que ce rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur la situation ?