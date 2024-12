Depuis la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, le bitcoin a connu une ascension fulgurante. Le 12 novembre, le bitcoin a dépassé les 81 000 dollars de valorisation. Quelques jours plus tard, le Bitcoin dépassait les 90 000 dollars de valorisation . En effet, Donald Trump s'est engagé à faire des États-Unis "la capitale de la cryptomonnaie de la planète" et à positionner le bitcoin comme une superpuissance mondiale.Le 4 décembre 2024, le bitcoin est entré dans l'histoire, franchissant pour la première fois la barre insaisissable des 100 000 dollars de valorisation. Cette étape couronne une année extraordinaire pour la cryptomonnaie, qui a grimpé de près de 150 % depuis janvier. Après une brève pause à 99 860 dollars le 22 novembre, le BTC/USD a relancé son rallye de manière spectaculaire, alimenté par une série de catalyseurs cruciaux qui ont remodelé le paysage cryptographique.L'ascension fulgurante du bitcoin a commencé au début de l'année avec l'approbation par les États-Unis des ETF au comptant sur le bitcoin. Ces produits ont ouvert les vannes aux investisseurs institutionnels et aux particuliers, en leur offrant un moyen réglementé de s'exposer à l'actif numérique. Rien qu'au cours des trois derniers jours, les flux entrants dans les ETF Bitcoin ont dépassé 1,6 milliard de dollars, soulignant la forte demande des investisseurs qui parient sur le potentiel à long terme de la cryptomonnaie.La victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine du 6 novembre a jeté une nouvelle vague d'enthousiasme sur les marchés des cryptomonnaies. Pendant sa campagne, Trump a défendu l'adoption des cryptomonnaies, promettant de se positionner comme le "". Les marchés ont réagi en conséquence, poussant le bitcoin à la hausse dans l'attente de développements politiques favorables.Le choix de Trump pour succéder à Gensler à la SEC et le discours de Powell ont déclenché l'accélération du BTC au-delà de 100 000 $. En ce qui concerne les facteurs qui ont déclenché la dernière accélération au-delà de 100 000 dollars, il convient de rappeler que la journée de ce record a été marquée par un certain nombre de nouvelles positives, à commencer par l'annonce par Trump du remplacement de Gary Gensler par Paul Atkins à la tête de la SEC. Réputé pour avoir une vision favorable des cryptomonnaies (et des liens avec l'industrie via ses activités professionnelles), Atkins est un ancien commissaire de la SEC, connaît donc les rouages de l'agence, et devrait rapidement mettre en place des mesures favorables à la croissance de l'industrie des actifs numériques.Un discours de Jerome Powell a aussi sans doute joué un rôle dans le passage du BTC au-dessus des 100 000 $, non seulement parce que le patron de la Fed s'est montré globalement optimiste sur les perspectives économiques, mais aussi parce qu'il a spécifiquement mentionné le bitcoin, le comparant à l'or, tout en réfutant qu'il puisse devenir un concurrent du dollar. Incidemment, le discours de Powell a également amené les principaux indices américains à marquer de nouveaux records historiques, ce qui suggère que l'appétit général du marché pour le risque a également joué un rôle dans l'accélération de la cryptomonnaie.A court terme, la première question sera de savoir si le bitcoin est capable de conserver le seuil des 100 000 dollars, ou si des prises de bénéfices risquent de conduire à une phase d'hésitation autour de ce seuil majeur. Il ne fait aucun doute que le franchissement de ce cap symbolique conduira de nombreux acheteurs de long terme à prendre des bénéfices au moins partiels. Cependant, le passage de la BTC à une cotation à 6 chiffres pourrait également renforcer de manière significative sa notoriété et attirer de nouveaux acheteurs.Un autre facteur susceptible de soutenir une nouvelle hausse du bitcoin est la possibilité que le BTC fasse l'objet d'une réserve stratégique aux Etats-Unis, ce qui inciterait sans doute de nombreux autres pays à imiter la première économie mondiale. C'est une possibilité qui semble actuellement très éloignée, mais il suffirait sans doute que Trump mette concrètement le sujet sur la table pour déclencher une frénésie spéculative dont il est difficile de prédire l'ampleur.D'un point de vue graphique, le bitcoin est désormais en territoire de découverte des prix, et il faudra compter sur les seuils psychologiques pour définir les prochains objectifs. A la baisse, un retour sous les 100 000 dollars remettrait en cause les perspectives haussières immédiates, avec le risque d'une correction vers le support initial autour de 95 000 dollars.Enfin, pour les investisseurs plus intéressés par les actions, le franchissement des 100 000 dollars par le bitcoin devrait également offrir de belles opportunités sur le marché boursier, de nombreuses entreprises étant exposées aux cryptomonnaies, soit via leur trésorerie, soit via leur cœur de métier.Cette situation semble faire oublier les scandales liés à la cryptomonnaie et sa réputation de Ponzi géant. Mais l'histoire reste une référence pour le marché de la cryptomonnaie et rappelle la prudence. En effet, après avoir connu un très gros engouement, des révélations d'escroqueries ont provoqué la faillite de plusieurs grandes bourses de cryptomonnaies.Pensez-vous que cette valorisation du Bitcoin est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur l'avenir des cryptomonnaies ?