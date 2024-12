GitLab Inc., la plateforme DevSecOps alimentée par l'IA, a annoncé que Bill Staples a été nommé PDG et membre du conseil d'administration à compter du 5 décembre 2024. Staples succède au cofondateur et PDG Sid Sijbrandij, qui se retire de ses fonctions quotidiennes pour se consacrer à sa santé. Parallèlement, Sid Sijbrandij deviendra président exécutif du conseil d'administration de GitLab.", a déclaré, cofondateur de GitLab et président exécutif du conseil d'administration de GitLab Inc.Il ajoute : "", a déclaré, administrateur indépendant principal du conseil d'administration de GitLab. "", a déclaré, PDG de GitLab. "En tant que PDG de New Relic, le leadership stratégique de Bill Staples et sa connaissance approfondie des produits ont augmenté la valeur de l'entreprise. En accélérant les revenus et en augmentant la rentabilité, il a fait de New Relic l'une des plateformes les plus adoptées dans sa catégorie. Bill Staples a près de 30 ans d'expérience dans la création de plateformes pour développeurs et dans le service aux développeurs en tant que clients. Avant de rejoindre New Relic, il a passé de nombreuses années chez Microsoft et Adobe à des postes de direction, construisant et développant plusieurs entreprises de plusieurs milliards de dollars.Concernant GitLab, la plateforme DevSecOps a annoncé le 12 juin 2024 la bêta publique d' intégrations étendues avec Google Cloud qui aideront les développeurs à travailler de manière plus efficace, plus rapide et plus productive. Ces intégrations combinent les fonctionnalités complètes de la plateforme DevSecOps de GitLab, notamment la gestion du code source, la planification, le flux de travail CI/CD, ainsi que la sécurité et la conformité avancées avec Google Identity Access Management, Workload Identity Federation, Google Cloud Artifact Registry et Google Compute Engine.GitLab est un plateforme DevSecOps alimentée par l'IA complète pour l'innovation logicielle. GitLab permet aux organisations d'augmenter la productivité des développeurs, d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les risques liés à la sécurité et à la conformité, et d'accélérer la transformation numérique. Selon les données de GitLab, plus de 40 millions d'utilisateurs enregistrés et plus de 50 % des entreprises du Fortune 100 font confiance à ses services pour livrer des logiciels de meilleure qualité et sécurisés.Pensez-vous que cette nommination est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?