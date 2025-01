Les dépenses informatiques mondiales devraient atteindre 5 610 milliards de dollars en 2025, soit une augmentation de 9,8 % par rapport à 2024, selon les dernières prévisions de Gartner, Inc.", a déclaré John-David Lovelock, analyste vice-président distingué chez Gartner. "Les segments comprenant les systèmes de centres de données, les appareils et les logiciels connaîtront une croissance à deux chiffres en 2025, en grande partie grâce aux mises à niveau matérielles de l'IA générative (GenAI). Toutefois, ces segments mis à niveau ne se différencieront pas encore en termes de fonctionnalité, même avec du nouveau matériel.", a déclaré Lovelock. "Les dépenses consacrées aux serveurs optimisés pour l'IA doubleront facilement les dépenses consacrées aux serveurs traditionnels en 2025, pour atteindre 202 milliards de dollars.", a déclaré Lovelock. "Pour rappel, en juillet 2024, Gartner affirmait que la GenAI est dans le "creux de la désillusion" . La GenAI, initialement acclamée, est maintenant confrontée à un scepticisme croissant en raison de son incapacité à répondre aux attentes élevées. Les préoccupations concernant les coûts, la consommation d'énergie et l'éthique ont pris le dessus sur l'enthousiasme initial.Gartner déclarait : ": GartnerPensez-vous que ces prévisions sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?