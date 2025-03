Le DOGE d'Elon Musk supprime l'unité de conseil de l'équipe technologique fédérale, connue sous le nom de 18F, qui faisait le même travail que le DOGE avant que celle-ci ne soit créée.

Si vous avez travaillé pour 18F et que vous avez été licencié, regroupez vous pour créer une société de conseil.



Ce n'est qu'une question de temps avant que DOGE n'ait besoin de vous pour réparer le gâchis qu'il ne manquera pas de créer.



Ils devront engager votre société en tant qu'entrepreneur pour réparer le désordre. Mais à vos conditions.



Je suis heureux d'investir et/ou d'aider



Le département de l'efficacité gouvernementale d'Elon Musk a récemment demandé à l'administration des services généraux d'éliminer son unité de conseil en technologie, connue sous le nom de 18F. On ne sait pas combien de travailleurs ont été touchés, mais selon Nextgov/FCW, le bureau 18F employait une équipe de 90 à 100 chercheurs en technologie, concepteurs de sites web et gestionnaires de produits. Le bureau 18F était chargé de créer le service gratuit de déclaration d'impôts de l'Internal Revenue Service et de concevoir et mettre à jour les sites web de diverses agences gouvernementales.La décision de supprimer 18F a été annoncée par l'administrateur adjoint de la GSA, Thomas Shedd, par le biais d'un courriel adressé aux membres du personnel concernés. Dans cet e-mail, Shedd a écrit que l'équipe avait été identifiée par le DOGE comme "non critique", ajoutant que les réductions avaient été faites "".Shedd a ajouté que la décision a été prise avec des "" des plus hauts niveaux de direction au sein de l'administration du président Donald Trump, et a déclaré que "" L'équipe 18F a été fondée en 2014, la même année que le service numérique américain qui s'est depuis transformé en l'organisation DOGE de Musk par le biais de l'ordre exécutif 14158 de Trump. Son site web officiel a déjà été mis hors ligne.Elon Musk a déclaré qu'il souhaitait remédier à la "" du gouvernement, et ce même langage figure en bonne place dans le décret créant l'équipe DOGE. L'entrepreneur technologique milliardaire a été chargé par Trump de réduire les dépenses fédérales et a réagi en licenciant des milliers d'employés du gouvernement fédéral.Fait intéressant, le DOGE dirigé par Elon Musk a récemment subit un nouveau revers . Des experts en cybersécurité se sont amusés à défigurer le site Web de l'agence pour mettre en évidence une faille de sécurité grave due à des "". Il s'avère que n'importe qui peut accéder à la base de données du site et la modifier, alors qu'elle contient des données sensibles sur des millions d'Américains. Les experts ajoutent que "" et qu'il ne semble pas fonctionner sur des serveurs gouvernementaux. Cette situation avait remis en cause la fiabilité de l'équipe du DOGE.Concernant la suppréssion de l'équipe 18F, dans un message publié sur sa plateforme de médias sociaux X, Musk a écrit que le 18F avait été "" il y a plusieurs semaines, et a partagé un autre message qui qualifiait l'équipe de "".La GSA est une organisation beaucoup plus ancienne, fondée pour la première fois en 1949. Elle compte aujourd'hui environ 12 000 employés et supervise un large éventail de services de soutien pour les autres agences gouvernementales, notamment la gestion des espaces de bureaux et des biens immobiliers, l'acquisition de fournitures et la supervision de leurs environnements de technologie numérique.En outre, la GSA est également chargée d'assister les transitions présidentielles. Toutefois, après que Trump a remporté les dernières élections en novembre, son équipe de transition a refusé de signer un protocole d'accord avec la GSA, comme l'avaient fait les administrations précédentes, y compris la première de Trump en 2016. Cet accord autorise la GSA à fournir des bureaux, des adresses électroniques sécurisées et des fonds pour le personnel de transition.La décision de réduire la 18F a ses détracteurs, l'un des plus notables étant l'investisseur milliardaire Mark Cuban, qui a fait campagne pour l'ancienne vice-présidente Kamala Harris l'année dernière et qui a critiqué Trump. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Cuban a appelé les anciens employés de 18F à se regrouper et à "" en réponse à leur licenciement.", a déclaré Cuban. "En réponse à cette décision, le 18F avait publié le message suivant : "" Voici la lettre de l'équipe 18F au peuple américain :[QUOTE]Depuis plus de 11 ans, la 18F est fière de vous servir pour améliorer le fonctionnement des technologies gouvernementales. Nous sommes des fonctionnaires non partisans. 18F a travaillé sur des centaines de projets, tous conçus pour rendre la technologie gouvernementale non seulement efficace, mais aussi efficiente, et pour faire économiser de l'argent aux contribuables américains.Cependant, tous les employés de 18F - un groupe que le directeur des services de transformation technologique de la GSA de l'administration Trump a qualifié d'"" de la technologie civique - ont été licenciés aujourd'hui à minuit (heure de l'Est).Lorsque Thomas Shedd, ancien ingénieur de Tesla, a pris le poste de directeur de TTS et a rencontré TTS, y compris 18F, le 3 février 2025, il a reconnu que le groupe était "" des technologues civiques et que "". Il a souligné à plusieurs reprises l'importance du travail et la valeur du talent que les équipes apportent au gouvernement.La lettre indique que la 18F "".", a déclaré Shedd dans un courrier électronique peu de temps après que nous ayons été informés de cette décision.Cette décision a surpris l'ensemble du personnel de la 18F et nos agences partenaires. Hier encore, nous travaillions sur des projets importants, notamment l'amélioration de l'accès aux données mét...