Le Pentagone annule un projet informatique RH qui a dépassé de 280 millions de dollars le budget initial avec six ans de retard. Les contractants Oracle et Leidos laissés dans l'embarras

Le Pentagone annule un contrat avec Oracle après des années de retard

Ce programme était destiné à rationaliser une partie importante de l'ensemble des technologies de l'information du département des ressources humaines (RH) - une mission importante que nous devons encore accomplir - mais investir davantage dans le projet DCHRMS reviendrait à jeter de l'argent du contribuable en pâture à d'autres.





Le DOGE d'Elon Musk examine les contrats du département de la Défense

Suppression des programmes de diversité et d'inclusion au Pentagone

La débâcle de la mise en œuvre du logiciel Oracle Fusion de Birmingham

Il y a environ une dizaine d'années, le département américain de la Défense (DOD) a décidé de mettre en place un système de gestion des ressources humaines civiles (Defense Civilian Human Resources Management System - DCHRMS). Le projet visait à rationaliser une grande partie des anciens systèmes informatiques de gestion des ressources humaines du ministère de la Défense. Oracle et la société militaire privée Leidos avaient décroché ce contrat.Le DCHRMS a démarré en 2018 avec un délai de développement prévu d'un an et un budget de 36 millions de dollars. Mais le projet sera un échec cuisant après des années de retard et un dépassement impressionnant de budget. Un mémo du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, révèle l'ampleur des dégâts.Son mémo indique que le DCHRMS a actuellement 6 ans de retard et plus de 280 millions de dollars (780%) de dépassement de budget. En outre, les responsables du Pentagone estiment qu'il faudra au moins 2 années supplémentaires de développement et de test estimées avant la capacité opérationnelle initiale. En conséquence, Pete Hegseth a mis un terme au projet. Il a souligné qu'il ne servirait à rien de continuer à gaspiller l'argent du contribuable.Le département de la Défense ne renonce pas à moderniser ses systèmes de ressources humaines civiles. Le Pentagone souhaite toujours une nouvelle solution et le secrétaire Pete Hegseth a demandé aux fonctionnaires du département de la Défense de développer un nouveau plan dans les 60 jours pour atteindre les objectifs initiaux du projet. Mais l'annulation du contrat DCHRMS est un nouveau revers pour Oracle après le scandale de Birmingham.Le rôle d'Oracle dans le programme n'a jamais été officiellement révélé, mais les dossiers contractuels l'ont confirmé. Les investisseurs n'ont pas pris la nouvelle à la légère. Les actions d'Oracle ont chuté de 2 % et celles de Leidos de 0,7 % à 10 heures. Les deux entreprises ont refusé de faire des commentaires.La décision du Pentagone d'annuler le contrat DCHRMS s'inscrit dans le cadre d'une réduction budgétaire plus large, souhaitée par le président américain Donald Trump. Il a confié cette mission au département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) dirigé par Elon Musk . Le DOGE est très controversé, mais Elon Musk et ses sbires continuent de scruter les contrats et les programmes du gouvernement fédéral dans le but de réaliser des coupes budgétaires.L'arrivée du DOGE a mis les fournisseurs de logiciels sur la sellette, en particulier ceux qui sont liés à d'importants contrats fédéraux. Le fait qu'Oracle ait été ainsi exposé sans que cela soit reconnu publiquement est un signal d'alarme pour tous ceux qui parient sur des contrats gouvernementaux à long terme.Oracle a toujours été un favori du gouvernement fédéral des États-Unis, décrochant des contrats prestigieux tels que la mise à jour des dossiers médicaux des vétérans, d'une valeur de 16 milliards de dollars. Mais avec la réduction des coûts au premier plan et l'influence d'Elon Musk sur les décisions en matière de technologie et budgétaires au sein de l'administration Trump, même les entreprises ayant des liens politiques profonds ne sont pas à l'abri.Pour les investisseurs, le message est clair : les dépenses du gouvernement fédéral en matière de technologie ne sont plus ce qu'elles étaient, et les effets d'entraînement pourraient remodeler le paysage pour les entrepreneurs dans les mois à venir. Certains départements saluent le travail du DOGE.Dans son mémo, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a remercié le DOGE d'Elon Musk pour sa capacité à éliminer les programmes qui entraînent « des millions de dépenses inutiles » pour le gouvernement. « Restez à l'écoute. Nous en avons encore beaucoup à venir », a déclaré Pete Hegseth.Le mémo de Pete Hegseth mentionne également l'annulation de plus de 360 millions de dollars de programmes de subventions « dans les domaines de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) et des programmes sociaux connexes, du changement climatique, des sciences sociales, de la réponse à la pandémie de Covid-19 » et autres. Pete Hegseth a déclaré que ces efforts n'étaient pas alignés sur les priorités actuelles du département de la Défense.Dans une vidéo publiée sur le site du département de la Défense, Pete Hegseth a donné une idée des autres programmes supprimés. Le secrétaire à la Défense a notamment mentionné une subvention de 6 millions de dollars pour la décarbonisation des émissions des navires de la marine américaine et une subvention universitaire de 9 millions de dollars pour le développement de « modèles d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique équitables ».« J'ai besoin de modèles d'apprentissage automatique létaux. Pas de modèles d'apprentissage automatique équitables », a déclaré Pete Hegseth. Pour rappel, l'équité est souvent considérée comme un élément clé de la sécurité, de la responsabilité et de la prise de décision rationnelle en matière d'IA. Pete Hegseth n'a pas précisé quelle université travaillait avec le Pentagone sur le programme de modèles d'IA équitables et n'a donné aucun autre détail.Le mémo demande également l'annulation de 30 millions de dollars de contrats avec Gartner et McKinsey pour des produits d'analyse et ce que Pete Hegseth a décrit comme des « licences inutilisées de services de conseil externes ». Cette décision fait écho à l'examen minutieux des contrats de conseil fédéraux.Il s'agit notamment des contrats conclus avec des géants de l'industrie tels que Deloitte, Accenture et IBM. Au total, le mémo de Pete Hegseth indique que le département de la Défense élimine 580 millions de dollars de dépenses gouvernementales, mais que seuls 170 millions de dollars pourront être réaffectés.Lancé avec l’ambition de moderniser la gestion des finances et des ressources humaines du conseil municipal de Birmingham, le nouveau système Oracle Fusion devait simplifier les processus internes et améliorer l'efficacité administrative . Cependant, au lieu d'apporter les gains escomptés, le projet s'est enlisé dans des dépassements de coûts, des retards chroniques et des dysfonctionnements majeurs qui ont paralysé certains services municipaux.Le conseil municipal de Birmingham prévoyait d'utiliser Oracle Cloud pour ses opérations financières et de ressources humaines, en vue d'un lancement en décembre 2020. Le projet consistait en la mise en service de la plateforme unique Oracle Fusion pour les finances, la paie, les ressources humaines, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la gestion de la relation client en remplacement d'un système SAP introduit pour la