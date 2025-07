LibreOffice accuse le format Office XML "artificiellement complexe" de Microsoft d'être une "stratégie de verrouillage" et de contraindre ses clients à passer de Windows 10 à Windows 11 contre leur gré.



Début 2025, Microsoft a augmenté les prix des abonnements de sa suite bureautique Office (Microsoft 365) pour la première fois en douze ans. La société justifie ces augmentations de prix par l'intégration de l'assistant d'IA Copilot dans Microsoft 365. Mais cette décision a suscité de vives tensions avec les consommateurs, car beaucoup ne veulent pas de ces nouvelles fonctions d'IA. Ces augmentations correspondent à une hausse d'environ 43 % pour l'abonnement Microsoft 365 Personnel et de 30 % pour l'abonnement Microsoft 365 Famille. Les utilisateurs de longue date de Microsoft 365 considéraient cette politique comme un manque de reconnaissance de leur fidélité.Puis Microsoft a incité les entreprises à abandonner les licences perpétuelles d'Office au profit d'abonnements à Microsoft 365 . Selon l'entreprise, Microsoft 365 permet aux employés de travailler de n'importe où, de se rencontrer et de discuter facilement à l'aide de Microsoft Teams, et de collaborer en temps réel sur des documents et des apps. Cependant, certains utilisateurs ont décidé de migrer vers LibreOffice à la place.Actuellement, alors que Microsoft commence à faire passer les utilisateurs de Windows 10 à Windows 11, la communauté open source commence à s'exprimer. Bien qu'elle ait toujours dénoncé les pratiques du géant de Redmond (et qui peut le lui reprocher), elle semble avoir intensifié ses efforts après que Microsoft ait tenté de convaincre ses utilisateurs de Windows 10 de se débarrasser de leurs PC et d'acheter de nouveaux PC équipés de Windows 11.LibreOffice s'en est récemment pris aux pratiques de Microsoft, et cette fois-ci, c'est le format XML de l'entreprise qui est visé. Le développeur de logiciels bureautiques open source accuse Microsoft de rendre son format de fichier XML Office "artificiellement complexe" et d'utiliser cela comme une "stratégie de verrouillage". En d'autres termes, LibreOffice affirme que Microsoft tente de garder les utilisateurs prisonniers d'Office.LibreOffice affirme que les éléments clés d'un format XML qui utilise une "complexité artificielle" comprennent "". LibreOffice affirme ensuite que Microsoft utilise tous ces éléments "à des degrés divers", à l'exception de la documentation.Certaines personnes peuvent se demander pourquoi cela pose problème, ce à quoi LibreOffice répond que c'est précisément parce que personne n'était au courant du problème que cela s'est produit. LibreOffice le compare notamment à un système ferroviaire où les voies sont accessibles à tous, mais où le principal constructeur de trains impose son propre système de contrôle incroyablement compliqué.Ainsi, "". Et même si LibreOffice pointe du doigt Microsoft et l'accuse de verrouiller ses clients, il affirme également que les utilisateurs ont également permis que cela se produise alors que des alternatives étaient toujours disponibles.Cette nouvelle accusation intervient alors que The Document Foundation, créateur de LibreOffice, s'est également joint à l'initiative Endof10 , une campagne incitant les utilisateurs de Windows 10 à passer à Linux au lieu d'acheter un nouveau PC supportant Windows 11. Selon The Document Foundation, la fin de Windows 10 ne marque pas la fin du choix, mais le début d'une nouvelle ère. Elle affirme : "Voici notamment le point de vue de LibreOffice :Un format de document est un outil de partage des connaissances et, à ce titre, il doit être aussi simple et accessible que possible par rapport à la complexité du contenu du document lui-même. Cela reste vrai même lorsque le format est basé sur un schéma XML qui est caché aux utilisateurs lorsque le document est affiché à l'écran.Malheureusement, si un schéma XML peut être simple, il peut aussi être inutilement complexe, lourd, alambiqué et difficile à mettre en œuvre sans une connaissance spécifique de ses fonctionnalités. Cela reste vrai même si les documents affichés à l'écran sont identiques. Dans ce cas, la complexité est une tactique intentionnelle utilisée pour enfermer les utilisateurs dans un fournisseur, comme c'est le cas avec le format de document Microsoft 365.Un schéma XML comprend la structure, les types de données et les règles d'un document XML et est décrit dans un fichier XML Schema Definition (XSD). Celui-ci indique au PC ce à quoi il doit s'attendre et vérifie que les données respectent les règles. En théorie, XML et XSD forment ensemble la base du concept d'interopérabilité. Cependant, dans la pratique, un schéma XML peut être rendu si complexe qu'il devient un obstacle plutôt qu'un pont.Un schéma XML "artificiellement complexe" dépasse le niveau de complexité nécessaire pour afficher même le contenu le plus complexe à l'écran. En fait, il est complètement déconnecté de la complexité réelle du contenu, à tel point que même une phrase simple telle que "Être ou ne pas être, telle est la question" devient une séquence inextricable de balises auxquelles les utilisateurs ne peuvent pas accéder.Cette complexité artificielle se caractérise par une structure de balises profondément imbriquée avec une abstraction excessive, des dizaines voire des centaines d'éléments optionnels ou surchargés, des conventions de nommage non intuitives, l'utilisation généralisée de points d'extension et de caractères génériques, l'importation multiple d'espaces de noms et de hiérarchies de types, et une documentation clairsemée ou cryptique.Dans le cas du format de document Microsoft 365, la seule caractéristique qui n'est pas présente est la documentation clairsemée ou cryptique, étant donné qu'il s'agit d'un ensemble de documents totalisant plus de 8 000 pages. Toutes les autres caractéristiques sont présentes à des degrés divers, rendant la vie presque impossible à un développeur qui tente de mettre en œuvre le schéma.Pour illustrer comment cela se traduit par une stratégie de verrouillage, prenons l'exemple d'un système ferroviaire où les voies sont accessibles à tous, mais où le principal constructeur de trains impose son propre système de contrôle incroyablement compliqué. En théorie, n'importe qui pourrait construire un train compatible avec les voies, mais les spécifications du système de contrôle sont si complexes que seul le principal constructeur de trains peut finalement offrir des services ferroviaires.Le pire, c'est que les passagers ne se rendent pas compte qu'ils sont pris en otage par des contraintes techniques qu'ils ne peuvent pas comprendre jusqu'à ce que le prix des billets augmente ou que le nombre de villes desservies diminue. À ce stade, le principal constructeur peut dicter ses conditions, que les passagers sont obligés d'accepter.Cela ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le monde des technologies de l'information, où Microsoft oblige effectivement ses clients à passer de Windows 10 à Windows 11 contre leur gré. Ce passage n'a aucune justification technique et oblige les clients à utiliser Windows 11 et Microsoft 365. Cela s'explique par le fait que les clients ont complètement ignoré les problèmes liés à l'utilisation de technologies propriétaires.Si, au fil des ans, les millions d'utilisateurs de Microsoft qui ont accepté sans critique un discours crédible pour les utilisateurs non techniciens mais éloigné de la réalité technologique avaient adopté une position critique à l'égard de ce monopole, qui aurait suscité des doutes dans n'importe quel autre secteur, nous serions aujourd'hui dans une situation très différente.Au lieu de cela, ces utilisateurs, y compris les gouvernements et les organisations supranationales, ont permis aux stratégies de verrouillage, dans lesquelles le schéma de document XML artificiellement et inutilement complexe de Microsoft 365 joue un rôle stratégique fondamental, de devenir de plus en plus sophistiquées et omniprésentes.Par conséquent, si vous développez ou choisissez un système basé sur XML, gardez à l'esprit que la complexité emprisonne les gens, tandis que la simplicité et la clarté les libèrent.Pensez-vous que le point de vue de LibreOffice est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?