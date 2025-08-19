Open Source Experience 2025 : le rendez-vous européen de lIT ouverte, en parallèle de DevOps REX, le 10 et 11 décembre à la Cité des Sciences et de lIndustrie, Paris

Open Source Experience met en lumière les technologies et les enjeux stratégiques du logiciel libre.

DevOps REX propose des retours concrets sur leur mise en uvre dans des environnements de production.



Open Source Experience sintéresse aux technologies, solutions et enjeux de lopen source en France et en Europe et met en lumière le rôle moteur des innovations open source dans la transformation numérique des organisations sur des technologies telles que lIA, le Data Management, le Cloud et la cybersécurité. Vitrine internationale de lexcellence technologique et du dynamisme économique de la filière française de lOpen Source, lévénement fédère des acteurs mondiaux des technologies, les associations professionnelles, des entreprises et administrations, un vaste réseau de PME et des organismes de recherche.Lédition 2025 de lse tiendra lesà la, située au 30 avenue Corentin Cariou dans le 19ᵉ arrondissement de Paris. Lévénement se déroulera de 9 h à 18 h chaque jour.Organisé par Systematic Paris-Region et Infopro Digital Trade Shows, Open Source Experience saffirme comme le salon de référence en Europe consacré aux solutions open source appliquées au monde de lentreprise.La programmation couvre un large spectre de thématiques stratégiques et technologiques :Lédition précédente a notamment mis en avant la gouvernance de lIA open source, les défis écologiques du numérique ou encore les modèles économiques durables du logiciel libre.En parallèle de lOpen Source Experience, se tiendra également la 6ᵉ édition de DEVOPS REX, les 10 et 11 décembre 2025 à la Cité des Sciences et de lIndustrie.Lévénement se distingue par sa ligne éditoriale : donner la parole à des professionnels qui partagent leurs expériences réelles de projets DevOps. Laccent est mis sur la pratique, les obstacles rencontrés, les solutions déployées et les résultats mesurables.Au programme :Le Pass Full Access (398  TTC) permet dassister à lintégralité de la programmation DevOps REX sur deux jours, avec un accès à :La tenue conjointe de ces deux événements illustre la complémentarité entre lopen source et le DevOps.En rassemblant des communautés proches mais distinctes, cette double programmation crée un espace déchanges unique, à la fois technique, organisationnel et stratégique, pour accompagner la transformation numérique des entreprises.