Open Source Experience 2025 : le rendez-vous européen de l'IT ouverte, en parallèle de DevOps REX
Le 10 et 11 décembre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris

Le , par Jade Emy
Open Source Experience 2025 : le rendez-vous européen de lIT ouverte, en parallèle de DevOps REX, le 10 et 11 décembre à la Cité des Sciences et de lIndustrie, Paris

Lédition 2025 de lOpen Source Experience se tiendra les 10 et 11 décembre à la Cité des Sciences et de lIndustrie, située au 30 avenue Corentin Cariou dans le 19ᵉ arrondissement de Paris. Lévénement se déroulera de 9 h à 18 h chaque jour.

Open Source Experience sintéresse aux technologies, solutions et enjeux de lopen source en France et en Europe et met en lumière le rôle moteur des innovations open source dans la transformation numérique des organisations sur des technologies telles que lIA, le Data Management, le Cloud et la cybersécurité. Vitrine internationale de lexcellence technologique et du dynamisme économique de la filière française de lOpen Source, lévénement fédère des acteurs mondiaux des technologies, les associations professionnelles, des entreprises et administrations, un vaste réseau de PME et des organismes de recherche.

Lévénement en chiffres clés

  • 90 exposants réunis autour des solutions open source,
  • 130 conférences, tables rondes et keynotes animées par environ 150 intervenants,
  • Plus de 4 000 professionnels attendus sur deux jours.

Organisé par Systematic Paris-Region et Infopro Digital Trade Shows, Open Source Experience saffirme comme le salon de référence en Europe consacré aux solutions open source appliquées au monde de lentreprise.

Thématiques et enjeux mis en lumière

La programmation couvre un large spectre de thématiques stratégiques et technologiques :

  • intelligence artificielle et lapprentissage automatique,
  • le management des données, le cloud et lIoT,
  • la sécurité et le DevSecOps,
  • la gouvernance, les modèles économiques et les enjeux sociétaux liés aux logiciels libres.

Lédition précédente a notamment mis en avant la gouvernance de lIA open source, les défis écologiques du numérique ou encore les modèles économiques durables du logiciel libre.

DevOps REX 2025 : des retours dexpérience concrets sur la mise en uvre DevOps

En parallèle de lOpen Source Experience, se tiendra également la 6ᵉ édition de DEVOPS REX, les 10 et 11 décembre 2025 à la Cité des Sciences et de lIndustrie.

Un format centré sur le retour dexpérience

Lévénement se distingue par sa ligne éditoriale : donner la parole à des professionnels qui partagent leurs expériences réelles de projets DevOps. Laccent est mis sur la pratique, les obstacles rencontrés, les solutions déployées et les résultats mesurables.

Au programme :

  • des interventions dexperts et praticiens DevOps,
  • des sessions thématiques sur lautomatisation, le CI/CD, le cloud et la sécurité,
  • des échanges autour de la culture DevOps et de la transformation des organisations.

Accès et inscription

Le Pass Full Access (398  TTC) permet dassister à lintégralité de la programmation DevOps REX sur deux jours, avec un accès à :

  • toutes les conférences et keynotes,
  • les pauses café et déjeuners networking,
  • les espaces dexposition,
  • ainsi que laccès gratuit à Open Source Experience.

Une complémentarité stratégique

La tenue conjointe de ces deux événements illustre la complémentarité entre lopen source et le DevOps.

  • Open Source Experience met en lumière les technologies et les enjeux stratégiques du logiciel libre.
  • DevOps REX propose des retours concrets sur leur mise en uvre dans des environnements de production.

En rassemblant des communautés proches mais distinctes, cette double programmation crée un espace déchanges unique, à la fois technique, organisationnel et stratégique, pour accompagner la transformation numérique des entreprises.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

0 commentaire
