Open Source Experience 2025 : le rendez-vous européen de lIT ouverte, en parallèle de DevOps REX, le 10 et 11 décembre à la Cité des Sciences et de lIndustrie, Paris

Lédition 2025 de lOpen Source Experience se tiendra les 10 et 11 décembre à la Cité des Sciences et de lIndustrie, située au 30 avenue Corentin Cariou dans le 19ᵉ arrondissement de Paris. Lévénement se déroulera de 9 h à 18 h chaque jour.
Open Source Experience sintéresse aux technologies, solutions et enjeux de lopen source en France et en Europe et met en lumière le rôle moteur des innovations open source dans la transformation numérique des organisations sur des technologies telles que lIA, le Data Management, le Cloud et la cybersécurité. Vitrine internationale de lexcellence technologique et du dynamisme économique de la filière française de lOpen Source, lévénement fédère des acteurs mondiaux des technologies, les associations professionnelles, des entreprises et administrations, un vaste réseau de PME et des organismes de recherche.
Lévénement en chiffres clés
- 90 exposants réunis autour des solutions open source,
- 130 conférences, tables rondes et keynotes animées par environ 150 intervenants,
- Plus de 4 000 professionnels attendus sur deux jours.
Organisé par Systematic Paris-Region et Infopro Digital Trade Shows, Open Source Experience saffirme comme le salon de référence en Europe consacré aux solutions open source appliquées au monde de lentreprise.
Thématiques et enjeux mis en lumière
La programmation couvre un large spectre de thématiques stratégiques et technologiques :
- lintelligence artificielle et lapprentissage automatique,
- le management des données, le cloud et lIoT,
- la sécurité et le DevSecOps,
- la gouvernance, les modèles économiques et les enjeux sociétaux liés aux logiciels libres.
Lédition précédente a notamment mis en avant la gouvernance de lIA open source, les défis écologiques du numérique ou encore les modèles économiques durables du logiciel libre.
Créer votre badge
DevOps REX 2025 : des retours dexpérience concrets sur la mise en uvre DevOps
En parallèle de lOpen Source Experience, se tiendra également la 6ᵉ édition de DEVOPS REX, les 10 et 11 décembre 2025 à la Cité des Sciences et de lIndustrie.
Un format centré sur le retour dexpérience
Lévénement se distingue par sa ligne éditoriale : donner la parole à des professionnels qui partagent leurs expériences réelles de projets DevOps. Laccent est mis sur la pratique, les obstacles rencontrés, les solutions déployées et les résultats mesurables.
Au programme :
- des interventions dexperts et praticiens DevOps,
- des sessions thématiques sur lautomatisation, le CI/CD, le cloud et la sécurité,
- des échanges autour de la culture DevOps et de la transformation des organisations.
Accès et inscription
Le Pass Full Access (398 TTC) permet dassister à lintégralité de la programmation DevOps REX sur deux jours, avec un accès à :
- toutes les conférences et keynotes,
- les pauses café et déjeuners networking,
- les espaces dexposition,
- ainsi que laccès gratuit à Open Source Experience.
Une complémentarité stratégique
La tenue conjointe de ces deux événements illustre la complémentarité entre lopen source et le DevOps.
- Open Source Experience met en lumière les technologies et les enjeux stratégiques du logiciel libre.
- DevOps REX propose des retours concrets sur leur mise en uvre dans des environnements de production.
En rassemblant des communautés proches mais distinctes, cette double programmation crée un espace déchanges unique, à la fois technique, organisationnel et stratégique, pour accompagner la transformation numérique des entreprises.
Sinscrire au DevOps REX
