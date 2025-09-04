Donald Trump accueillera les PDG des plus grandes entreprises technologiques à un dîner à la Maison Blanche, à l'exception d'Elon Musk, ancien allié proche de Trump avant qu'ils ne deviennent ennemis.

Donald Trump accueillera à la Maison Blanche un dîner réunissant les PDG des plus grandes entreprises technologiques. Selon la Maison Blanche, la liste des invités comprend le cofondateur de Microsoft Bill Gates, le PDG d'Apple Tim Cook, le PDG de Meta Mark Zuckerberg et une douzaine d'autres dirigeants des plus grandes entreprises d'intelligence artificielle et de technologie. Une absence notable sur la liste des invités est celle d'Elon Musk, autrefois proche allié de Trump, à qui le président républicain avait confié la direction du département chargé de réduire les dépenses publiques.
Après de longs mois où Donald Trump et Elon Musk semblaient unis dans leur mission chaotique de refaire Washington, leur relation a implosé comme une étoile entrant en supernova. Tout a commencé lorsque Musk s'est plaint de la pièce maîtresse du programme législatif de Trump, ce que le président a d'abord pris à contre-pied. Finalement, Trump a laissé entendre qu'il était déçu par son ancien conseiller, ce qui a incité Musk à lancer un flot d'insultes et de railleries. En juin, le président Donald Trump menace de couper les contrats gouvernementaux dElon Musk, alors que leur alliance fragile sest muée en conflit ouvert.
Le dîner aura lieu dans la Roseraie, où Trump a récemment recouvert la pelouse de dalles et installé des tables, des chaises et des parasols qui ressemblent étonnamment à l'aménagement extérieur de son club Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride. « Le Rose Garden Club de la Maison Blanche est l'endroit le plus en vogue de Washington, voire du monde entier », a déclaré Davis Ingle, porte-parole de la Maison Blanche, dans un communiqué. « Le président se réjouit d'accueillir les plus grands leaders du monde des affaires, de la politique et de la technologie pour ce dîner et les nombreux autres qui suivront dans le nouveau et magnifique patio de la Roseraie. »
L'événement suivra une réunion du nouveau groupe de travail de la Maison Blanche sur l'éducation à l'intelligence artificielle, qui sera présidé par la première dame Melania Trump. « À ce stade primitif, il est de notre devoir de traiter l'IA comme nous traiterions nos propres enfants : en leur donnant les moyens d'agir, mais en les guidant avec vigilance », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Nous vivons une époque merveilleuse, et il est de notre responsabilité de préparer les enfants américains. »
Au moins certains des invités au dîner présidentiel devraient participer à la réunion du groupe de travail, qui vise à développer l'éducation à l'IA pour les jeunes Américains. La Maison Blanche a confirmé que la liste des invités au dîner comprend également le fondateur de Google, Sergey Brin, et le PDG Sundar Pichai, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, le PDG d'OpenAI Sam Altman et le fondateur Greg Brockman, la PDG d'Oracle Safra Catz, le PDG de Blue Origin David Limp, le PDG de Micron Sanjay Mehrotra, le président de TIBCO Software Vivek Ranadive, le dirigeant de Palantir Shyam Sankar, le fondateur et PDG de Scale AI Alexandr Wang et le PDG de Shift4 Payments Jared Isaacman.
Isaacman était un associé de Musk que Trump avait nommé à la tête de la NASA, avant de révoquer cette nomination au moment de sa rupture avec Musk. Trump a cité la révocation de cette nomination comme l'une des raisons pour lesquelles Musk lui en voulait et a qualifié Isaacman de « démocrate pur et dur ».
Cette invitation intervient alors que l'administration Trump évaluerait la loyauté des entreprises. Selon un rapport, ladministration Trump a mis en place une stratégie inédite qui bouleverse les règles traditionnelles de la relation entre Washington et les entreprises privées : un classement de la loyauté des sociétés envers la Maison-Blanche, utilisé comme outil pour attribuer des faveurs, bloquer des régulations ou accorder une oreille attentive aux demandes de certaines firmes. Si cette méthode reflète le style transactionnel de Donald Trump, elle interroge sur les limites de la transparence et de lÉtat de droit dans un pays où linfluence des grandes entreprises est déjà considérable.
Dans un contexte où les géants technologiques font face à une pression accrue de l'Europe, ce diner représente une opportunité pour chercher l'aide de l'administration Trump. Fin juillet, Donald Trump avait déjà tenté de faire capoter le projet de l'Union européenne (UE) d'obliger les Big Tech américains à verser une compensation aux FAI européens pour l'utilisation de leurs réseaux. Le projet de l'UE sur « les contributions équitables » intervient dans un contexte marqué par l'augmentation du trafic de données provenant des services de streaming et cloud.
Donald Trump a annoncé que l'UE a renoncé à ce projet, qu'il considère comme une « extorsion européenne », présentant cela comme une victoire. Mais l'UE nie cette déclaration, précisant que la question n'est encore pas réglée et doit faire l'objet d'une législation. Selon plusieurs sources, les législateurs européens travaillent actuellement sur une loi relative aux réseaux numériques qui pourrait inclure ou non une disposition sur les frais d'utilisation des réseaux.
Source : Porte-parole de la Maison Blanche Davis Ingle
