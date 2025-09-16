Un professionnel de l'IT sur trois déclare ne pas pouvoir se détendre sans vérifier le tableau de bord du serveur au moins une fois par heure, ce qui génère du stress et un risque de burnout, selon Liquid Web



Selon l'étude de Liquid Web, 51 % des professionnels de l'informatique déclarent vérifier les tableaux de bord pendant la nuit, le week-end ou pendant leurs vacances, ce qui brouille la frontière entre vie professionnelle et vie privée.De plus, 68 % n'ont jamais passé plus de 48 heures sans consulter leur tableau de bord, ce qui souligne leur utilisation compulsive. 59 % affirment que les pannes passées les ont rendus plus obsédés par la consultation des tableaux de bord, même lorsque les systèmes fonctionnent normalement. Il n'est donc pas surprenant que 44 % se sentent anxieux ou tendus lorsque le tableau de bord est en panne ou inaccessible, tandis que seulement 7 % se sentent indifférents.Bien que 76 % des professionnels de l'informatique déclarent que les alertes perturbent leur vie personnelle, en particulier le soir ou le week-end, 62 % indiquent qu'une alerte du tableau de bord a permis d'éviter une panne majeure ou une perte de revenus dans leur entreprise. Le revers de la médaille est que 30 % déclarent avoir subi des temps d'arrêt parce qu'ils n'ont pas consulté leur tableau de bord dans le délai critique pour agir.Le volume des alertes pose problème, 43 % des personnes interrogées recevant plusieurs alertes par jour, ce qui entraîne souvent une surcharge de notifications. L'intelligence artificielle (IA) pourrait cependant aider : 54 % des personnes interrogées estiment que les résumés générés par l'IA permettraient de gagner du temps, tandis que 53 % affirment qu'ils accéléreraient la réponse aux incidents. 35 % pensent que les résumés générés par l'IA réduiraient le stress, et 26 % affirment que l'IA renforcerait leur confiance dans la gestion des incidents.Ryan MacDonald, directeur technique chez Liquid Web, estime que les tableaux de bord doivent être améliorés : « La prochaine génération de tableaux de bord ne se contentera pas de surveiller l'infrastructure, elle rétablira le contrôle. Si votre interface utilisateur est source de friction, vous risquez de perdre vos clients. La conception des tableaux de bord ne doit plus être une réflexion après coup. Les entreprises tournées vers l'avenir doivent donner la priorité à l'expérience utilisateur, aux vues unifiées et à l'IA afin de renforcer la confiance et de réduire le bruit. »Ceci est corroboré par les résultats de l'enquête : 44 % des professionnels de l'informatique ont quitté un hébergeur en raison d'une mauvaise expérience utilisateur du tableau de bord, et près d'un sur quatre a changé de fournisseur parce qu'il était frustré par son tableau de bord. 51 % citent la lenteur des performances comme principale raison de leur départ, tandis que 35 % citent les augmentations de prix ou les frais cachés. 78 % affirment qu'une meilleure expérience utilisateur du tableau de bord les rendrait plus fidèles à leur fournisseur.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Liquid Web crédibles ou pertinentes ?