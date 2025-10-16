Le Tech Show Paris de retour pour une nouvelle édition les 5 et 6 novembre à Paris Expo Porte de Versailles, laccès aux salons est gratuit pour les professionnels utilisateurs finaux.

Une IA responsable, performante et à léchelle, du prototype à la production, incarnant une vision éthique, gouvernée et enracinée dans lexcellence technologique des territoires français ;

La souveraineté numérique et la compétitivité européenne, incarnées par le développement de solutions open source, de clouds de confiance et dune IA souveraine, pour renforcer lautonomie stratégique du continent ;

Une tech fondée sur linclusion, lexcellence et léco-responsabilité, qui mobilise lensemble de lécosystème vers une innovation durable, partagée et soucieuse de ses impacts environnementaux et sociaux.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 649 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Les 5 et 6 novembre prochains, Paris Expo Porte de Versailles  Hall 7.1 accueille une nouvelle édition de Tech Show Paris, le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui façonnent (ou pilotent) le futur du numérique français et européen. Plus que jamais, cet événement est en phase avec les grands défis de lindustrie : IA responsable à grande échelle, souveraineté numérique renforcée et transition durable.Tech Show Paris réunit cinq salons spécialisés : Cloud & AI Infrastructure, DevOps Live, Cloud & Cyber Security Expo, Data & AI Leaders Summit et Data Centre World, couvrant lensemble de la chaîne technologique, du cloud à lIA, de la cybersécurité aux infrastructures physiques. Cette approche unique permet aux professionnels de naviguer à travers tout le spectre technologique, depuis les couches dinfrastructure jusquaux solutions métier, dans une logique intégrée et orientée résultats.C'est donc une occasion unique de retrouver les experts de ces domaines sous un seul et même toit. C'est aussi deux jours de conférences sans frais. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire au salon de votre choix. En vous inscrivant, vous recevez un badge et ce seul badge vous donne un accès gratuit aux cinq salons.En 2024, Tech Show Paris a rassemblé plus de 7 900 visiteurs uniques, permis 1 230 rendez-vous qualifiés via sa plateforme de mise en relation Connect, et accueilli 275 exposants, 320 intervenants et 170 conférences. Ces résultats témoignent de lattractivité grandissante du salon et de son rôle central dans lécosystème tech français et européen.Lédition 2025 confirmera cette trajectoire ascendante, avec la participation annoncée de grands noms comme Siemens, Nokia, EDF, Fujifilm, FreePro, Dell Technologies, Thales Digital Factory, Telehouse, Vinci Energies, KnowBe4, Schneider Electric ou encore Threatlocker, et des conférences menées par des intervenants issus dorganisations majeures telles que McKinsey, Mastercard, Air France, StationF, la Banque de France, le Ministère des Armées, Carrefour et lAssemblée Nationale.Cette nouvelle édition portera une attention particulière à trois piliers stratégiques :Avec un programme riche, des opportunités de networking ciblées, et une plateforme déchanges entre décideurs, fournisseurs de solutions, institutions et innovateurs, Tech Show Paris 2025 simpose comme le lieu de convergence des visions, des technologies et des engagements pour bâtir un numérique européen à la fois compétitif, responsable et résilient.Les inscriptions sont gratuites pour les professionnels utilisateurs de solutions technologiques.