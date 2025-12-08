Proton lance Proton Sheets, une nouvelle application de tableur chiffrée de bout en bout pour les utilisateurs Web à la recherche d'alternatives à Google Sheets ou Microsoft Excel axées sur la confidentialité

Proton AG est une entreprise technologique suisse qui propose des services et des logiciels en ligne axés sur la confidentialité. Elle est détenue majoritairement par la fondation à but non lucratif Proton Foundation. L'entreprise a récemment annoncé Proton Sheets, une application de tableur chiffrée de bout en bout destinée aux utilisateurs Web à la recherche d'alternatives à Google Sheets ou à Microsoft Excel axées sur la confidentialité.
Cette initiative fait suite au lancement de Proton Docs en 2024, présenté comme une alternative chiffrée à Google Docs et Microsoft 365, permettant aux utilisateurs de collaborer en temps réel sur des documents tout en préservant la confidentialité.
Contrairement à ses principaux concurrents, tout le contenu des tableurs dans Proton Sheets, y compris les noms de fichiers et les métadonnées, est chiffré par défaut, et Proton affirme qu'aucune de ces données n'est utilisée pour l'entraînement de l'IA, ce qui crée un contraste évident en matière de confidentialité avec les outils des géants technologiques.
« Les tableurs sont la colonne vertébrale des entreprises modernes. Ils servent à planifier les budgets, gérer les stocks, superviser les membres et organiser les données propriétaires. C'est pourquoi Excel et Google Sheets sont omniprésents, mais les organisations s'inquiètent de plus en plus du fait que ces outils exposent leurs données internes à la surveillance, au suivi et à l'entraînement de l'IA », a déclaré Proton dans un communiqué.
« C'est pourquoi nous lançons Proton Sheets dans Proton Drive, notre tableur facile à utiliser qui permet à votre équipe de collaborer tout en gardant le contrôle de vos données. Proton Sheets est protégé par un chiffrement de bout en bout, garantissant que personne d'autre, pas même Proton, ne peut accéder à votre tableur et aux informations qu'il contient. Que vous suiviez votre budget familial ou gériez un projet impliquant plusieurs équipes, Sheets peut vous aider à accomplir votre travail », a ajouté l'entreprise.
La nouvelle application Proton Sheets offre des fonctionnalités familières telles que des formules, des tableaux et des graphiques. La collaboration en temps réel est activée, tous les échanges de données restant entièrement chiffrés. Les utilisateurs peuvent importer des fichiers CSV ou XLS, qui sont immédiatement chiffrés lors du téléchargement afin de garantir la sécurité dans tous les formats. Les outils de gestion des accès permettent aux utilisateurs de définir et de révoquer les privilèges d'affichage ou de modification pour chaque feuille de calcul.
Ces fonctionnalités sont disponibles via les navigateurs web et dans l'application Proton Drive, qui propose désormais des e-mails, un calendrier, des documents et des feuilles de calcul chiffrées dans le cadre de sa suite bureautique en pleine expansion.
Vos feuilles de calcul ne doivent pas révéler votre stratégie
Il est pratiquement impossible aujourd'hui de gérer efficacement une entreprise sans suivre les indicateurs ou l'état d'avancement des projets, ce qui implique l'utilisation de feuilles de calcul. Cependant, si quelqu'un accède à ces fichiers, il peut alors avoir un aperçu du fonctionnement interne d'une organisation.
La plupart des gens utilisent des tableurs créés par les géants de la technologie, dont le modèle économique repose sur la monétisation des données utilisateurs. Ces géants peuvent même être des concurrents actuels ou futurs. Proton souligne que ces Big Tech conçoivent leurs produits de manière à avoir accès aux informations des entreprises. L'entreprise a cité l'exemple de Google qui a intégré son outil d'IA Gemini dans Sheets, notant que, bien qu'il semble s'agir d'un assistant de données utile, la page d'assistance de Google avertit de ne partager aucune information confidentielle avec Gemini, car celle-ci pourrait être lue par des évaluateurs ou utilisée pour améliorer son IA. Google rend ainsi difficile de savoir exactement comment les données des petites entreprises seront traitées, mais il utilise par défaut les données personnelles pour l'entraînement de son IA.
Proton affirme que Google a également laissé la porte ouverte à l'utilisation des données des entreprises pour entraîner son IA si celles-ci en donnent l'autorisation. Comme la plupart des grandes entreprises technologiques sont basées aux États-Unis, elles sont soumises à des lois faibles en matière de protection des données, ce qui ouvre la porte à une surveillance sans mandat.
« Votre entreprise, vos données et celles de vos clients méritent mieux », a déclaré Proton.
Proton Sheets : quand productivité rime avec confidentialité
Proton Sheets permet aux utilisateurs de gérer facilement et en toute sécurité tous les dossiers et données essentiels à leur entreprise. Il s'agit d'une alternative privée par défaut à Excel et Google Sheets, avec un chiffrement de bout en bout intégré sans frais supplémentaires. Cela signifie que tout ce que l'utilisateur saisit, y compris les métadonnées telles que les noms de fichiers, est sécurisé, privé et accessible uniquement avec son autorisation. Comme tous les services Proton, Sheets est protégé par les lois strictes de la Suisse en matière de confidentialité des données.
« Si vous avez déjà utilisé un tableur, l'interface intuitive de Proton Sheets vous sera immédiatement familière. Il chiffre tout automatiquement, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'organisation et la gestion des données qui comptent. Que vous supervisiez la logistique, planifiez des projets ou calculiez des budgets, Sheets vous simplifie la tâche », a déclaré la société.
Proton Sheets peut être utilisé pour :
- Visualiser des données : transformer des chiffres en tableaux et graphiques pour obtenir des informations instantanées.
- Effectuer des calculs : utiliser les formules intégrées dont vous avez besoin et que vous attendez pour vos calculs quotidiens.
- Collaborer en temps réel : modifier des feuilles en équipe et voir les mises à jour en temps réel.
- Travailler de n'importe où : accéder à Sheets en toute sécurité sur n'importe quel appareil.
- Garder le contrôle : gérer qui peut consulter ou modifier votre feuille de calcul. Vous pouvez révoquer l'accès à tout moment.
- Importer et exporter vos feuilles de calcul : importer rapidement vos fichiers CSV ou XLS existants pour protéger vos données grâce à un chiffrement de bout en bout ou exportez vos fichiers afin de toujours pouvoir emporter vos projets avec vous.
La suite bureautique qui donne le contrôle aux utilisateurs
Après Proton Docs, un tableur était la pièce manquante du puzzle pour créer un espace de travail sécurisé. Les utilisateurs peuvent désormais protéger l'intégralité de leur espace de travail, de leurs e-mails à leur calendrier, en passant par leurs documents et leurs tableurs. Sans surveillance ni collecte de données, ils disposent désormais d'outils chiffrés de bout en bout, conçus pour s'adapter à leur façon de travailler.
Les cyberattaques sont...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.