Le cofondateur de Google, Sergey Brin, devient la troisième personne la plus riche au monde, tandis qu'Elon Musk conserve la première place avec une fortune estimée à 480,5 milliards $

Sergey Brin, 52 ans, cofondateur de Google, est devenu la troisième personne la plus riche au monde. Selon le classement en temps réel des milliardaires établi par Forbes, la fortune de Sergey Brin a augmenté de 4,9 milliards de dollars pour atteindre 255,6 milliards de dollars, le plaçant derrière Larry Page, autre cofondateur de Google, et Elon Musk, fondateur de Tesla, qui possèdent respectivement 277 milliards et 725,3 milliards de dollars.
Sergey Mikhailovich Brin, né le 21 août 1973 à Moscou, est un milliardaire et entrepreneur américain d'origine russe, cofondateur de Google. Doctorant au sein de l'université Stanford, il fait la rencontre de Larry Page, avec qui il se lie d'amitié et mène des recherches sur les algorithmes. Ensemble, ils fondent l'entreprise Google en 1998. Membre de son conseil d'administration, il avait en 2011 le titre de président et de directeur technique. Il était président de la société mère de Google, Alphabet Inc., jusqu'à sa démission le 3 décembre 2019.
En décembre 2023, Sergey Brin est revenu au siège de l'entreprise pour contribuer au développement de Gemini, le concurrent de ChatGPT. Après avoir quitté son poste de président d'Alphabet en 2019, Brin s'est de plus en plus impliqué dans la stratégie d'IA de Google en travaillant avec les chercheurs. Il s'est notamment penché sur des aspects techniques liés à l'IA et a été impliqué dans le recrutement de chercheurs. Son implication accrue reflète sa passion pour l'IA et les défis auxquels Google fait face pour rester compétitif dans le domaine.
Récemment, Sergey Brin, 52 ans, cofondateur de Google, est devenu la troisième personne la plus riche au monde. Selon le classement en temps réel des milliardaires établi par Forbes, la fortune de Sergey Brin a augmenté de 4,9 milliards de dollars pour atteindre 255,6 milliards de dollars, le plaçant derrière Larry Page, autre cofondateur de Google, et Elon Musk, fondateur de Tesla, qui possèdent respectivement 277 milliards et 725,3 milliards de dollars.
Brin a ainsi dépassé le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, et Larry Ellison, d'Oracle, dont la fortune nette s'élève respectivement à 253,2 milliards et 251,3 milliards de dollars. Cette progression intervient après que la société mère de Google, Alphabet, soit devenue cette semaine la quatrième entreprise à atteindre une valeur boursière de 4 000 milliards de dollars, rejoignant ainsi Nvidia, Microsoft et Apple.
Ce début de janvier 2026, le fabricant d'iPhone Apple a annoncé un partenariat avec Google afin d'utiliser Gemini, le géant technologique, pour la création de ses modèles d'IA et de la prochaine génération de Siri, l'assistant virtuel et chatbot d'Apple. Lors de l'annonce de l'accord Gemini, Apple et Google ont publié une déclaration commune dans laquelle ils indiquaient : « Apple et Google ont conclu un accord de collaboration pluriannuel dans le cadre duquel la prochaine génération de modèles Apple Foundation sera basée sur les modèles Gemini et la technologie cloud de Google. »
L'annonce ajoute : « Ces modèles contribueront à alimenter les futures fonctionnalités d'Apple Intelligence, notamment une version plus personnalisée de Siri qui sera lancée cette année. Après une évaluation minutieuse, Apple a déterminé que la technologie d'IA de Google constituait la base la plus performante pour les modèles Apple Foundation Models et se réjouit des nouvelles expériences innovantes qu'elle permettra aux utilisateurs Apple de découvrir. Apple Intelligence continuera à fonctionner sur les appareils Apple et Private Cloud Compute, tout en maintenant les normes de confidentialité de pointe d'Apple. »
Suite à cette annonce, l'action d'Alphabet a augmenté de 1,3 % pour atteindre un peu plus de 337 milliards de dollars le mardi 13 janvier. Selon le rapport Forbes, l'action Alphabet a augmenté de 65 % rien qu'en 2025, soit sa plus forte hausse annuelle depuis 2009, année où l'action avait augmenté de près de 93 %. Cette hausse est principalement due à l'essor de Google dans le domaine de l'IA. L'année dernière, la société a lancé plusieurs modèles Gemini, dont la dernière version, Gemini 3, a fait ses débuts en novembre. En 2025, la société a également dévoilé Ironwood, la septième génération de ses puces IA, dans un contexte de concurrence croissante avec Nvidia.
Parmi les déclarations de Sergey Brin, en mars 2025, il a exhorté les ingénieurs de Google à travailler 60 heures par semaine pour réaliser une percée dans l'AGI. Sergey Brin avait insisté sur le fait que ce niveau d'engagement consistant à augmenter le nombre d'heures de travail est essentiel pour que Google retrouve son avantage concurrentiel dans le secteur de l'IA après la montée en puissance de ChatGPT d'OpenAI. « Je recommande d'être au bureau au moins tous les jours de la semaine », a-t-il écrit dans un mémo publié en interne à l'intention des employés qui travaillent sur Gemini.
En mai 2025, il a également déclaré qu'il utilisait l'IA pour certaines de ses tâches de direction depuis son retour dans l'entreprise : « La gestion est la chose la plus facile à faire avec l'IA », a-t-il déclaré. Brin a partagé son expérience d'utilisation de l'IA pour simplifier des tâches managériales telles que la délégation, la synthèse de discussions de groupe et l'identification des employés performants. Par exemple, l'IA a permis de repérer un ingénieur talentueux mais discret, facilitant ainsi sa promotion. Selon Brin, ces outils surpassent les humains dans des domaines comme les mathématiques et le codage, et sont particulièrement efficaces pour traiter de grandes quantités d'informations.
Source : Liste des milliardaires en temps réel de Forbes
Et vous ?
Pensez-vous que cette valorisation est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA », affirme que Google « commence à dépasser » OpenAI : « Je pense que Google va gagner »
Larry Ellison détrône Elon Musk et devient la personne la plus riche au monde, avec une fortune de 393 milliards $, après la hausse de 41 % des actions Oracle suite à un contrat de 455 milliards $ avec OpenAI
Elon Musk, Jeff Bezos et les milliardaires complétant le top 5 se sont enrichis de 465 milliards de dollars en quatre ans. Oxfam prévoit que l'un d'eux franchisse le cap des 1 000 Mds $ dans 10 ans
Vous avez lu gratuitement 818 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.