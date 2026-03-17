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Peter Thiel estime que l'initiative de Gates, dans laquelle des milliardaires se sont engagés à donner plus de 50 % de leur fortune, est une erreur : « J'ai vivement déconseillé aux gens de la signer. »

Le , par Alex
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Le milliardaire Peter Thiel a récemment déclaré que « The Giving Pledge » était désormais dépassée. Peter Thiel a déclaré : « Ils ont réussi à convaincre un nombre incroyable de personnes de sengager au cours des quatre ou cinq premières années, mais linitiative a en quelque sorte perdu de son élan. » Thiel a demandé à de nombreuses personnes de reconsidérer leur engagement envers The Giving Pledge. « Jai fortement découragé les gens de le signer, puis je les ai gentiment encouragés à se désengager ». Peter Thiel avait un jour conseillé à Elon Musk de se retirer du Giving Pledge. Lorsque Thiel a conseillé à Elon Musk de ne pas faire don de sa fortune, Musk a répondu : « Que suis-je censé faire ? La donner à mes enfants ? ». À cela, Thiel a répondu : « Vous savez, ce serait bien pire de la donner à Bill Gates. »

En 2010, Bill Gates, Melinda French Gates et Warren Buffett, ont lancé le Giving Pledge, une campagne caritative, visant à encourager les personnes fortunées à consacrer la majeure partie (c'est-à-dire plus de 50 %) de leur fortune à des causes philanthropiques. Cette campagne encourage les personnes les plus riches du monde à faire don de la majeure partie de leur fortune à des uvres caritatives et compte parmi ses principaux signataires Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg et Warren Buffett. Au cours de ses premières années, elle a remporté un vif succès en attirant de nombreux signataires, mais le nombre de nouvelles adhésions a diminué ces dernières années.

En 2022, Bill Gates a annoncé son intention de donner personnellement des fonds qui augmenteront considérablement le montant annuel que la Fondation Bill & Melinda Gates verse pour soutenir les initiatives mondiales au nom du progrès. Il a déclaré : « Je vais descendre et éventuellement sortir de la liste des personnes les plus riches du monde ». Pour faire face aux crises mondiales qui, selon Gates, ont été profondément exacerbées par la pandémie, « la Fondation Gates a l'intention d'augmenter les dépenses de près de 6 milliards de dollars par an avant COVID à 9 milliards de dollars par an d'ici 2026 ». Gates a déclaré qu'en tant que l'un des hommes les plus riches du monde, il est de son devoir humanitaire de donner plus.

Pourtant, le milliardaire Peter Thiel a récemment déclaré que « The Giving Pledge » était désormais dépassée. Peter Andreas Thiel est un entrepreneur, capital-risqueur et militant politique germano-américain. Cofondateur de PayPal (1998), de Palantir Technologies (2003) et du Founders Fund (2005), il a également été le premier investisseur externe de Facebook (2004). Selon le New York Times, en décembre 2025, la fortune estimée de Thiel s'élevait à 27,5 milliards de dollars, ce qui le classait parmi les 100 personnes les plus riches du monde.


Peter Thiel estime que l'initiative de Gates est une erreur

Dans une interview, Peter Thiel a déclaré : « Ils ont réussi à convaincre un nombre incroyable de personnes de sengager au cours des quatre ou cinq premières années, mais linitiative a en quelque sorte perdu de son élan. » « Je ne sais pas si limage de marque est carrément négative, mais il semble que les gens accordent beaucoup moins dimportance à y adhérer », a-t-il ajouté.

Selon un article de Fortune, Thiel a demandé à de nombreuses personnes de reconsidérer leur engagement envers The Giving Pledge. « Jai fortement découragé les gens de le signer, puis je les ai gentiment encouragés à se désengager », a déclaré Thiel. Thiel a indiqué avoir eu des conversations avec certains signataires qui ont exprimé des doutes quant à leur décision initiale de sengager. « La plupart de ceux à qui jai parlé ont au moins exprimé des regrets davoir signé », a-t-il déclaré.

Un article publié l'année dernière par une agence de presse indiquait que Peter Thiel avait un jour conseillé à Elon Musk de se retirer du Giving Pledge. L'article affirmait ensuite avoir examiné les transcriptions et les enregistrements audio d'une série de conférences au cours desquelles Thiel avait dit à Musk que signer cet engagement pourrait signifier que sa fortune finirait entre les mains d'« organisations à but non lucratif de gauche » sélectionnées par Bill Gates. Peter Thiel aurait dit à Elon Musk : « Ne donnez pas votre fortune à Bill Gates »

Au cours de cet échange, lentrepreneur germano-américain a également fait part de ses inquiétudes concernant les structures de pouvoir mondiales. Il a mis en garde contre la possibilité quune figure autoritaire  quil a qualifiée d« Antéchrist »  prenne le contrôle sous prétexte de résoudre des menaces mondiales telles que la guerre nucléaire, lintelligence artificielle ou le changement climatique. Lorsque Thiel a conseillé à Elon Musk de ne pas faire don de sa fortune, Musk a répondu : « Que suis-je censé faire ? La donner à mes enfants ? ». À cela, Thiel a répondu : « Vous savez, ce serait bien pire de la donner à Bill Gates. »

Le discours sur le bien-faire s'essouffle depuis des années dans la Silicon Valley

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