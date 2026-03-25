Qu'est-ce que le « Deutschland-Stack » adopté par l'Allemagne ?

« Made in the EU first » ;

réduction des effets de verrouillage ;

interfaces ouvertes et stockage local des données ;

développement open source par défaut.

Les enjeux géopolitiques et sécuritaires derrière cette adoption

Envoyé par Florian Effenberger, directeur exécutif de The Document Foundation Envoyé par



Il ne s'agit ni d'une recommandation ni d'une préférence, mais d'une obligation. La décision de l'Allemagne de placer l'ODF au cur de son infrastructure nationale souveraine confirme ce que nous affirmons depuis des années : les formats de documents ouverts et indépendants des éditeurs ne sont pas une préoccupation de niche réservée à quelques spécialistes en technologie et défenseurs des logiciels libres. Ils constituent une...

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

LAllemagne a adopté un nouveau dispositif d'infrastructure numérique souveraine : le « Deutschland-Stack » (en allemand). Le pays ne vient pas de prendre une « petite décision IT ». Ce cadre a redessiné une ligne fondamentale entre dépendance et contrôle, au niveau le plus discret, mais le plus stratégique : les formats bureautiques utilisés pour stocker et échanger les documents de lÉtat. L'annonce a été saluée par la communauté open source.Le Deutschland-Stack est le projet du gouvernement fédéral allemand visant à mettre en place une infrastructure numérique souveraine et interopérable, conforme aux normes européennes. Il ne s'agit ni d'un projet pilote ni d'un document de réflexion politique, mais du résultat d'une décision concertée entre le ministre allemand du Numérique, la Chancellerie fédérale et le chancelier. Cette décision s'appuie notamment sur un accord de coalition.Le document définit les normes qui régiront la manière dont toutes les administrations publiques fédérales, à tous les niveaux, construiront, acquerront et géreront leurs systèmes numériques, et prévoit une mise en uvre concrète d'ici 2028. Ses principes architecturaux tournent autour des points suivants :Tous les ministères fédéraux, gouvernements régionaux et administrations municipales, de Berlin au plus petit conseil municipal, ne peuvent plus utiliser de fichiers Microsoft Office (PowerPoint, Word et Excel). Seuls deux formats sont autorisés : Open Document Format (ODF) et PDF/UA PDF/UA (Portable Document Format Universal Accessibility). Les formats propriétaires de Microsoft sont totalement exclus par le gouvernement fédéral allemand.Cela peut sembler être une décision technique en matière d'informatique, mais quand on examine de plus près ce que cela implique réellement, il s'agit d'une mesure délibérée visant à exclure les entreprises technologiques américaines des infrastructures gouvernementales critiques et souveraines de l'Europe.Contrairement aux formats propriétaires de Microsoft Office, l'ODF est un standard ISO neutre, utilisé par défaut par des suites comme LibreOffice, ce qui garantit que l'État reste maître de ses propres archives sans dépendre des politiques de licence ou de mise à jour d'une firme étrangère. Ce cadre réduire la dépendance aux fournisseurs uniques (effets de "lock-in", privilégier les solutions open source et favoriser les prestataires européens.En préférant l'ODF au format OOXML de Microsoft, l'Allemagne reconnaît que le plus grand risque pour la souveraineté et l'intérêt public à long terme réside dans le fait de rester prisonnier d'une norme propriétaire contrôlée par un seul fournisseur. La Document Foundation a fait remarquer que la décision de l'Allemagne renverse la logique qui a historiquement freiné l'adoption de l'ODF dans les administrations publiques européennes :