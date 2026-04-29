Gartner prévoit une hausse de 13,5 % des dépenses mondiales en informatique en 2026 pour atteindre 6 310 milliards $, les dépenses consacrées aux centres de données devraient augmenter de 55,8 %



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Les dépenses mondiales en informatique devraient atteindre 6 310 milliards de dollars en 2026, soit une hausse de 13,5 % par rapport à 2025, selon les dernières prévisions de Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques. «», a déclaré John-David Lovelock, vice-président analyste émérite chez Gartner. «Les dépenses consacrées aux systèmes de centres de données devraient connaître la plus forte croissance en 2026, avec 55,8 %. Les services informatiques, notamment la mise en uvre dapplications et les services gérés, la mise en uvre dinfrastructures et les services gérés, ainsi que lIaaS, devraient représenter les dépenses globales les plus importantes, dépassant 1 870 milliards de dollars en 2026.», a déclaré Lovelock. «Par rapport à ses prévisions précédentes, Gartner prévoit une croissance plus forte que prévu des dépenses informatiques mondiales, portée par une dynamique soutenue dans les infrastructures dIA, les logiciels et lIaaS. Ces évolutions renforcent un marché informatique à plusieurs vitesses, les achats des hyperscalers et les segments de logiciels centrés sur lIA surperformant largement les catégories plus traditionnelles.La demande en cloud hyperscale alimente une forte augmentation des investissements dans les serveurs et les centres de données, les dépenses en systèmes de centres de données devant dépasser 788 milliards de dollars en 2026, avec une croissance saccélérant bien au-delà des prévisions antérieures. Parallèlement, lIA de nouvelle génération (GenAI) continue de générer des gains exceptionnels dans le domaine des logiciels, en particulier dans le développement de modèles GenAI, où la croissance des dépenses devrait plus que doubler dune année sur lautre.Les dépenses en équipements sont également en hausse, atteignant environ 856 milliards de dollars, bien que la croissance soit modérée par la hausse des coûts de la mémoire, qui fait grimper les prix de vente moyens et freine les cycles de remplacement dans les segments à faible marge. «», a déclaré Lovelock.La méthodologie de prévision des dépenses informatiques de Gartner s'appuie largement sur une analyse rigoureuse des ventes de plus d'un millier de fournisseurs couvrant l'ensemble de la gamme de produits et services informatiques. Gartner utilise des techniques de recherche primaire, complétées par des sources de recherche secondaire, pour constituer une base de données exhaustive sur la taille du marché sur laquelle fonder ses prévisions.: GartnerPensez-vous que cette prévision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?