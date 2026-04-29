Gartner prévoit une hausse de 13,5 % des dépenses mondiales en informatique en 2026 pour atteindre 6 310 milliards $, les dépenses consacrées aux centres de données devraient augmenter de 55,8 %

Les dépenses mondiales en informatique devraient atteindre 6 310 milliards de dollars en 2026, soit une hausse de 13,5 % par rapport à 2025, selon les dernières prévisions de Gartner. Les dépenses consacrées aux systèmes de centres de données devraient connaître la plus forte croissance en 2026, avec 55,8 %. Les services informatiques, notamment la mise en uvre dapplications et les services gérés, la mise en uvre dinfrastructures et les services gérés, ainsi que lIaaS, devraient représenter les dépenses globales les plus importantes, dépassant 1 870 milliards de dollars en 2026.
Les dépenses mondiales en informatique devraient atteindre 6 310 milliards de dollars en 2026, soit une hausse de 13,5 % par rapport à 2025, selon les dernières prévisions de Gartner, Inc., une société spécialisée dans les analyses commerciales et technologiques. « Ces dernières prévisions soulignent la dynamique croissante dans les infrastructures d'IA et les mémoires avancées », a déclaré John-David Lovelock, vice-président analyste émérite chez Gartner. « À mesure que les charges de travail liées à l'IA augmentent, les investissements dans les centres de données s'accélèrent, ce qui stimule à son tour une demande accrue en calcul haute performance. Cette dynamique crée des opportunités de croissance significatives pour les entreprises fournissant des processeurs, des accélérateurs et des technologies habilitantes optimisés pour l'IA. »
Les dépenses consacrées aux systèmes de centres de données devraient connaître la plus forte croissance en 2026, avec 55,8 %. Les services informatiques, notamment la mise en uvre dapplications et les services gérés, la mise en uvre dinfrastructures et les services gérés, ainsi que lIaaS, devraient représenter les dépenses globales les plus importantes, dépassant 1 870 milliards de dollars en 2026.
« Une demande soutenue, combinée à des contraintes dapprovisionnement, a entraîné des hausses de prix record pour la mémoire à large bande passante. Cette flambée positionne le segment de la mémoire comme un secteur lucratif pour les fabricants de semi-conducteurs », a déclaré Lovelock. « Collectivement, ces tendances font de linfrastructure IA le segment le plus attractif pour tirer parti de la forte expansion des dépenses informatiques. »
Des prévisions revues à la hausse, portées par les infrastructures dIA, les logiciels et le matériel
Par rapport à ses prévisions précédentes, Gartner prévoit une croissance plus forte que prévu des dépenses informatiques mondiales, portée par une dynamique soutenue dans les infrastructures dIA, les logiciels et lIaaS. Ces évolutions renforcent un marché informatique à plusieurs vitesses, les achats des hyperscalers et les segments de logiciels centrés sur lIA surperformant largement les catégories plus traditionnelles.
La demande en cloud hyperscale alimente une forte augmentation des investissements dans les serveurs et les centres de données, les dépenses en systèmes de centres de données devant dépasser 788 milliards de dollars en 2026, avec une croissance saccélérant bien au-delà des prévisions antérieures. Parallèlement, lIA de nouvelle génération (GenAI) continue de générer des gains exceptionnels dans le domaine des logiciels, en particulier dans le développement de modèles GenAI, où la croissance des dépenses devrait plus que doubler dune année sur lautre.
Les dépenses en équipements sont également en hausse, atteignant environ 856 milliards de dollars, bien que la croissance soit modérée par la hausse des coûts de la mémoire, qui fait grimper les prix de vente moyens et freine les cycles de remplacement dans les segments à faible marge. « Ensemble, ces dynamiques mettent en évidence une divergence croissante entre les marchés informatiques, alors que les infrastructures dIA et les logiciels GenAI font lobjet de révisions à la hausse substantielles, tandis que la croissance des équipements reflète des pressions continues sur les coûts et les prix », a déclaré Lovelock.
La méthodologie de prévision des dépenses informatiques de Gartner s'appuie largement sur une analyse rigoureuse des ventes de plus d'un millier de fournisseurs couvrant l'ensemble de la gamme de produits et services informatiques. Gartner utilise des techniques de recherche primaire, complétées par des sources de recherche secondaire, pour constituer une base de données exhaustive sur la taille du marché sur laquelle fonder ses prévisions.
Source : Gartner
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