Le programme de Tech Show Paris rassemble les conférences de cinq événements complémentaires
- Cloud & AI Infrastructure Paris : infrastructures cloud et IA, souveraineté, maîtrise des coûts, performance et réversibilité
- DevOps Live Paris : automatisation, plateformes, observabilité, fiabilité et transformation des équipes techniques
- Cloud & Cyber Security Expo Paris : cybersécurité, gestion des risques, conformité et résilience
- Data & AI Leaders Summit Paris : stratégie data, gouvernance de lIA, industrialisation et création de valeur
- Data Centre World Paris : énergie, refroidissement, exploitation, financement et développement des data centres
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Découvrez les thèmes de l'évènement :
Conférences Tech Show Paris 2026 : À lère des Lumières technologiques
Cette nouvelle ère marque un changement profond dans la manière dont les organisations abordent la technologie. Il ne sagit plus seulement dadopter lintelligence artificielle, le cloud ou les plateformes data, mais de comprendre précisément leur impact réel sur la performance, la prise de décision et la création de valeur. Les décideurs IT, data et métiers cherchent désormais à éclairer leurs choix technologiques par des éléments tangibles : des résultats mesurables, des cas dusage en production et des modèles de gouvernance éprouvés.
Dans un environnement où les promesses autour de lIA et de la transformation digitale ont été largement amplifiées, une forme de maturité sinstalle. Les entreprises ne veulent plus investir sur la base dune vision, mais sur la base de preuves. Elles attendent des retours dexpérience concrets, des indicateurs de ROI, des benchmarks fiables et des stratégies capables de tenir dans la durée. Cette exigence redéfinit le rôle du leadership technologique, qui consiste désormais à rendre les décisions plus lisibles, plus rationnelles et plus durables.
Thématiques Cloud & AI Infrastructure 2026 : Piloter linfrastructure comme un levier stratégique
Face à la montée en puissance de lIA et à la complexification des environnements cloud, linfrastructure devient un levier stratégique pour les organisations. Les thématiques Cloud & AI Infrastructure 2026 explorent les arbitrages clés auxquels sont confrontés les décideurs IT : maîtrise des coûts, souveraineté des données, gouvernance multi-cloud et choix darchitecture pour soutenir la performance et linnovation. À travers des retours dexpérience concrets et des analyses opérationnelles, ces sujets mettent en lumière les décisions structurantes qui redéfinissent aujourdhui les stratégies dinfrastructure.
Thématiques DevOps Live 2026 : Livrer plus vite sans casser le système
À mesure que les entreprises accélèrent leurs cycles de développement, le DevOps évolue dune simple méthodologie vers un véritable modèle dingénierie à léchelle. Lenjeu nest plus seulement dautomatiser les déploiements, mais de concilier velocity, reliability et security dans des environnements toujours plus complexes. Entre CI/CD pipelines, platform engineering, automatisation et intégration de lIA, les organisations doivent trouver un équilibre entre vitesse dexécution et maîtrise des risques. Livrer plus vite ne suffit plus : il faut livrer de manière fiable, traçable et sécurisée.
Thématiques Cloud & Cyber Security Expo 2026 : Passer de la promesse de sécurité à la preuve de maîtrise
Face à laugmentation des cyberattaques et à la complexité des environnements IT, la cybersécurité entre dans une nouvelle phase. Les entreprises ne peuvent plus se contenter doutils ou de promesses : elles doivent démontrer une cybersecurity effectiveness mesurable, capable de résister à des menaces réelles. Entre identity security, threat detection, incident response et exigences réglementaires croissantes, la priorité évolue vers une approche orientée résultats. Lenjeu nest plus seulement de protéger, mais de prouver la maîtrise du risque cyber dans des environnements cloud, hybrides et distribués.
Thématiques Data & AI Leaders Summit 2026 : De la disponibilité des données à la confiance dans les données
Les entreprises nont jamais eu autant de données, ni autant de projets dIA. Pourtant, le passage à léchelle reste difficile. Le sujet nest plus laccès à la donnée, mais la capacité à garantir sa fiabilité, sa gouvernance et son exploitabilité en production. Entre data quality, data governance, MLOps et AI compliance, les organisations doivent structurer leurs approches pour passer de cas dusage prometteurs à des systèmes robustes. La vraie transformation se joue dans la capacité à instaurer une confiance durable dans les données et les modèles.
Thématiques Data Centre World Paris 2026 : Arbitrer entre puissance, coût et responsabilité dans un monde sous contrainte
La croissance des usages numériques, du cloud et de lIA met les infrastructures sous tension. Les data centres ne sont plus seulement des actifs techniques : ils deviennent des points darbitrage stratégiques entre capacité, coût, énergie et acceptabilité. Entre data center infrastructure, energy efficiency, capacity planning et sustainability, les décisions se complexifient. Concevoir, construire et opérer un data centre impose désormais de naviguer dans un environnement contraint, où chaque choix impacte la performance, la rentabilité et la responsabilité.
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