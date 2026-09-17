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Les 18 et 19 novembre 2026 à Paris Porte de Versailles, Hall 5, Tech Show Paris réunit les experts et décideurs qui transforment les enjeux technologiques en résultats concrets. Intelligence artificielle, cloud, cybersécurité, data, DevOps et data centres : découvrez des conférences conçues pour vous aider à arbitrer, anticiper les risques et faire avancer vos projets.Le programme de Tech Show Paris rassemble les conférences de cinq événements complémentaires: infrastructures cloud et IA, souveraineté, maîtrise des coûts, performance et réversibilité: automatisation, plateformes, observabilité, fiabilité et transformation des équipes techniques: cybersécurité, gestion des risques, conformité et résilience: stratégie data, gouvernance de lIA, industrialisation et création de valeur: énergie, refroidissement, exploitation, financement et développement des data centresAccès gratuit pour les utilisateurs finaux qualifiés. Les fournisseurs de solutions sont soumis à des frais d'inscription. Votre badge Tech Show Paris vous permet daccéder librement aux conférences et aux espaces dexposition de ces cinq événements.Découvrez les thèmes de l'évènement :Cette nouvelle ère marque un changement profond dans la manière dont les organisations abordent la technologie. Il ne sagit plus seulement dadopter lintelligence artificielle, le cloud ou les plateformes data, mais de comprendre précisément leur impact réel sur la performance, la prise de décision et la création de valeur. Les décideurs IT, data et métiers cherchent désormais à éclairer leurs choix technologiques par des éléments tangibles : des résultats mesurables, des cas dusage en production et des modèles de gouvernance éprouvés.Dans un environnement où les promesses autour de lIA et de la transformation digitale ont été largement amplifiées, une forme de maturité sinstalle. Les entreprises ne veulent plus investir sur la base dune vision, mais sur la base de preuves. Elles attendent des retours dexpérience concrets, des indicateurs de ROI, des benchmarks fiables et des stratégies capables de tenir dans la durée. Cette exigence redéfinit le rôle du leadership technologique, qui consiste désormais à rendre les décisions plus lisibles, plus rationnelles et plus durables.Face à la montée en puissance de lIA et à la complexification des environnements cloud, linfrastructure devient un levier stratégique pour les organisations. Les thématiques Cloud & AI Infrastructure 2026 explorent les arbitrages clés auxquels sont confrontés les décideurs IT : maîtrise des coûts, souveraineté des données, gouvernance multi-cloud et choix darchitecture pour soutenir la performance et linnovation. À travers des retours dexpérience concrets et des analyses opérationnelles, ces sujets mettent en lumière les décisions structurantes qui redéfinissent aujourdhui les stratégies dinfrastructure.À mesure que les entreprises accélèrent leurs cycles de développement, le DevOps évolue dune simple méthodologie vers un véritable modèle dingénierie à léchelle. Lenjeu nest plus seulement dautomatiser les déploiements, mais de concilier velocity, reliability et security dans des environnements toujours plus complexes. Entre CI/CD pipelines, platform engineering, automatisation et intégration de lIA, les organisations doivent trouver un équilibre entre vitesse dexécution et maîtrise des risques. Livrer plus vite ne suffit plus : il faut livrer de manière fiable, traçable et sécurisée.Face à laugmentation des cyberattaques et à la complexité des environnements IT, la cybersécurité entre dans une nouvelle phase. Les entreprises ne peuvent plus se contenter doutils ou de promesses : elles doivent démontrer une cybersecurity effectiveness mesurable, capable de résister à des menaces réelles. Entre identity security, threat detection, incident response et exigences réglementaires croissantes, la priorité évolue vers une approche orientée résultats. Lenjeu nest plus seulement de protéger, mais de prouver la maîtrise du risque cyber dans des environnements cloud, hybrides et distribués.Les entreprises nont jamais eu autant de données, ni autant de projets dIA. Pourtant, le passage à léchelle reste difficile. Le sujet nest plus laccès à la donnée, mais la capacité à garantir sa fiabilité, sa gouvernance et son exploitabilité en production. Entre data quality, data governance, MLOps et AI compliance, les organisations doivent structurer leurs approches pour passer de cas dusage prometteurs à des systèmes robustes. La vraie transformation se joue dans la capacité à instaurer une confiance durable dans les données et les modèles.La croissance des usages numériques, du cloud et de lIA met les infrastructures sous tension. Les data centres ne sont plus seulement des actifs techniques : ils deviennent des points darbitrage stratégiques entre capacité, coût, énergie et acceptabilité. Entre data center infrastructure, energy efficiency, capacity planning et sustainability, les décisions se complexifient. Concevoir, construire et opérer un data centre impose désormais de naviguer dans un environnement contraint, où chaque choix impacte la performance, la rentabilité et la responsabilité.