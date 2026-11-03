Pourquoi participer à Open Source Experience ?



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Le rendez-vous européen de référence dédié aux solutions IT open source et souveraines, Open Source Experience, se tiendra les 9 et 10 décembre 2026 dans un nouveau lieu, Paris Expo Porte de Versailles. Porté par Systematic Paris-Region et organisé par Infopro Digital Trade Shows, lévénement sest imposé en six ans comme le rendez-vous annuel des professionnels du numérique, des directions informatique et innovation, ainsi que des acteurs engagés dans la transformation des organisations.Experts du numérique, partenaires engagés, associations fédérées, ambassadeurs, spécialistes du marché , tout lécosystème du numérique ouvert se donne rendez-vous à Paris sur le salon Open Source Experience ! 2 jours intenses déchanges, de découverte des tendances et dopportunités business dédiés aux solutions IT Open Source ! Avec une offre de solutions riches en innovation, Open Source Experience est lévénement incontournable de toutes les entreprises et organisations de produits et/ou de services du numérique. Venez rencontrer la communauté des offreurs et développeurs qui uvrent pour un numérique plus ouvert !Un espace dexposition de plus de 90 exposants pour découvrir les offres de solutions, rencontrer les professionnels du secteur et faire du networking. Éditeurs de logiciels, développeurs, intégrateurs, associations professionnelles du libre 100 organisations et leurs experts présenteront leurs dernières solutions IT. Que vous soyez aux prémices ou à la phase de concrétisation de votre projet, venez échanger avec les professionnels.Open Source Experience cest avant tout une opportunité de pouvoir se rencontrer, discuter des sujets engagés et découvrir les solutions open source qui offrent une alternative viable et souvent avantageuse aux solutions propriétaires, en termes de coût, de flexibilité, de sécurité et dinnovation.Au programme, un contenu unique 100% open avec plus de 130 temps forts sous forme de conférences, tables ronde et plénières riches en retours dexpérience et en innovation pour réunir toute la communauté Open Source et les entreprises utilisatrices en recherche dinformations.Parmi les thématiques traitées :- Souveraineté numérique, gouvernance et modèles économiques open source- Infrastructures ouvertes, cloud et plateformes souveraines- IA ouverte, modèles, data et écosystèmes souverains- Cybersécurité, confiance et résilience open source- Plateforme applicative dentreprise souveraine- Culture, compétences et métiers de lopen sourceDes parcours conçus pour ceux qui ne cherchent pas une technologie mais une réponse opérationnelle à leurs problématiques de souveraineté et de résilience.- Valoriser la data et lIA- Reprendre le contrôle des infrastructures- Assurer ses développements- Sécuriser le SI- Piloter la gouvernance- Déployer les solutions dentreprisePorté par Systematic Paris Région, Open Source Experience est le rendez-vous européen des solutions et acteurs de lopen source. Avec son programme de conférences ultra-qualitatif, il a pour ambition de favoriser linnovation et les usages de lopen source dans les entreprises et de répondre aux demandes des experts techniques ou métiers.