Pourquoi participer à Open Source Experience ?
Experts du numérique, partenaires engagés, associations fédérées, ambassadeurs, spécialistes du marché , tout lécosystème du numérique ouvert se donne rendez-vous à Paris sur le salon Open Source Experience ! 2 jours intenses déchanges, de découverte des tendances et dopportunités business dédiés aux solutions IT Open Source ! Avec une offre de solutions riches en innovation, Open Source Experience est lévénement incontournable de toutes les entreprises et organisations de produits et/ou de services du numérique. Venez rencontrer la communauté des offreurs et développeurs qui uvrent pour un numérique plus ouvert !
Un espace dexposition de plus de 90 exposants pour découvrir les offres de solutions, rencontrer les professionnels du secteur et faire du networking. Éditeurs de logiciels, développeurs, intégrateurs, associations professionnelles du libre 100 organisations et leurs experts présenteront leurs dernières solutions IT. Que vous soyez aux prémices ou à la phase de concrétisation de votre projet, venez échanger avec les professionnels.
Open Source Experience cest avant tout une opportunité de pouvoir se rencontrer, discuter des sujets engagés et découvrir les solutions open source qui offrent une alternative viable et souvent avantageuse aux solutions propriétaires, en termes de coût, de flexibilité, de sécurité et dinnovation.
Au programme, un contenu unique 100% open avec plus de 130 temps forts sous forme de conférences, tables ronde et plénières riches en retours dexpérience et en innovation pour réunir toute la communauté Open Source et les entreprises utilisatrices en recherche dinformations.
Parmi les thématiques traitées :
- Souveraineté numérique, gouvernance et modèles économiques open source
- Infrastructures ouvertes, cloud et plateformes souveraines
- IA ouverte, modèles, data et écosystèmes souverains
- Cybersécurité, confiance et résilience open source
- Plateforme applicative dentreprise souveraine
- Culture, compétences et métiers de lopen source
Des parcours conçus pour ceux qui ne cherchent pas une technologie mais une réponse opérationnelle à leurs problématiques de souveraineté et de résilience.
- Valoriser la data et lIA
- Reprendre le contrôle des infrastructures
- Assurer ses développements
- Sécuriser le SI
- Piloter la gouvernance
- Déployer les solutions dentreprise
Porté par Systematic Paris Région, Open Source Experience est le rendez-vous européen des solutions et acteurs de lopen source. Avec son programme de conférences ultra-qualitatif, il a pour ambition de favoriser linnovation et les usages de lopen source dans les entreprises et de répondre aux demandes des experts techniques ou métiers.
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