Le marché mondial des systèmes convergents décline de 4.5% par rapport à l'année précédente Selon IDC 0PARTAGES 2 0 Selon l'International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, les revenus du marché mondial des systèmes convergents ont diminué de 4,5 % d'une année sur l'autre pour atteindre 3,9 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre 2020 (2T20).



"Le marché global des systèmes convergents a connu un déclin au cours d'un deuxième trimestre difficile, la faiblesse générale des achats des entreprises en matière de serveurs et de stockage ayant également eu un impact sur les HCI", a déclaré Paul Maguranis, analyste de recherche principal, Plateformes et technologies d'infrastructure chez IDC. "Les segments des systèmes de référence certifiés et des infrastructures intégrées et des plates-formes intégrées ont tous deux décliné ce trimestre, tandis que le segment des systèmes hyperconvergents a pu connaître une croissance modeste malgré les vents contraires sur le marché. Cette croissance est principalement due à la forte performance des HCI en Asie/Pacifique, notamment en Chine et au Japon".



Segments des systèmes convergents



La vision du marché des systèmes convergents d'IDC propose trois segments : les systèmes de référence certifiés et l'infrastructure intégrée, les plateformes intégrées et les systèmes hyperconvergents. Le marché des systèmes de référence certifiés et des infrastructures intégrées a généré un peu plus de 1,5 milliard de dollars de revenus au cours du deuxième trimestre, ce qui représente une baisse de 7,6 % par rapport à l'année précédente et représente 39,1 % de l'ensemble des revenus des systèmes convergents.



Les revenus des plateformes intégrées ont diminué de 13,1 % d'une année sur l'autre pour atteindre 544 millions de dollars au deuxième trimestre de l'année en cours. Cela représente 13,8 % du chiffre d'affaires total du marché des systèmes convergents. Les revenus des ventes de systèmes hyperconvergents ont augmenté de 1,1 % d'une année sur l'autre au cours du deuxième trimestre, pour atteindre près de 1,9 milliard de dollars. Cela représente 47,1 % du marché total des systèmes convergents.





IDC propose deux façons de classer les fournisseurs de technologie sur le marché des systèmes hyperconvergents : par la marque de la solution hyperconvergente ou par le propriétaire du logiciel fournissant les capacités hyperconvergentes de base. Les classements basés sur une vue du marché par marque se trouvent dans le premier tableau de ce communiqué de presse et les classements basés sur le propriétaire du logiciel hyperconvergé se trouvent dans le second tableau de ce communiqué de presse. Les deux tableaux comprennent tous les mêmes logiciels et matériels, pour une taille de marché identique.



En ce qui concerne l'image de marque du marché des systèmes hyperconvergents, Dell Technologies était le plus grand fournisseur avec un chiffre d'affaires de 519,6 millions de dollars et une part de 27,9%. Nutanix a généré 253,5 millions de dollars de revenus en matériel de marque, soit 13,6 % du marché total des IHM au cours du trimestre. En troisième position se trouve Hewlett Packard Enterprise avec 130,0 millions de dollars de revenus, ce qui représente une part de 7,0% du marché.





Notes de tableaux :



a Dell Technologies représente les revenus combinés des ventes de Dell et d'EMC pour tous les trimestres indiqués.



En ce qui concerne la marque de logiciels des systèmes HCI, les nouveaux systèmes utilisant les logiciels hyperconvergents de VMware ont généré des revenus de 722,9 millions de dollars au deuxième trimestre de l'année, soit 38,9 % du marché total. Les systèmes utilisant le logiciel hyperconvergent Nutanix ont généré un chiffre d'affaires de 554,1 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, soit 29,8 % du marché total. Ces deux montants représentent la valeur de tout le matériel HCI, des logiciels HCI et des logiciels d'infrastructure système vendus, quelle que soit leur marque au niveau du matériel. Les ventes de matériel étant un facteur important dans ces données, il ne faut pas supposer que le graphique reflète uniquement, ou s'aligne complètement, sur les performances globales des logiciels des sociétés respectives.





Notes de tableaux :



* IDC déclare un lien statistique sur le marché mondial des systèmes convergents lorsqu'il y a une différence d'un pour cent ou moins dans la part des revenus ou des expéditions unitaires entre deux ou plusieurs fournisseurs.



Source : IDC



Voir aussi



Les recettes mondiales des applications d'entreprise ont augmenté de 7.5 % pour atteindre près de 225 milliards de dollars en 2019, selon IDC



Les revenus du marché mondial des serveurs ont augmenté de 19.8% par rapport à l'année précédente, selon IDC



Les dépenses mondiales en IA devraient doubler en quatre ans et atteindre 110 milliards de dollars en 2024, selon des estimations d'IDC , a déclaré Paul Maguranis, analyste de recherche principal, Plateformes et technologies d'infrastructure chez IDC.La vision du marché des systèmes convergents d'IDC propose trois segments : les systèmes de référence certifiés et l'infrastructure intégrée, les plateformes intégrées et les systèmes hyperconvergents. Le marché des systèmes de référence certifiés et des infrastructures intégrées a généré un peu plus de 1,5 milliard de dollars de revenus au cours du deuxième trimestre, ce qui représente une baisse de 7,6 % par rapport à l'année précédente et représente 39,1 % de l'ensemble des revenus des systèmes convergents.Les revenus des plateformes intégrées ont diminué de 13,1 % d'une année sur l'autre pour atteindre 544 millions de dollars au deuxième trimestre de l'année en cours. Cela représente 13,8 % du chiffre d'affaires total du marché des systèmes convergents. Les revenus des ventes de systèmes hyperconvergents ont augmenté de 1,1 % d'une année sur l'autre au cours du deuxième trimestre, pour atteindre près de 1,9 milliard de dollars. Cela représente 47,1 % du marché total des systèmes convergents.IDC propose deux façons de classer les fournisseurs de technologie sur le marché des systèmes hyperconvergents : par la marque de la solution hyperconvergente ou par le propriétaire du logiciel fournissant les capacités hyperconvergentes de base. Les classements basés sur une vue du marché par marque se trouvent dans le premier tableau de ce communiqué de presse et les classements basés sur le propriétaire du logiciel hyperconvergé se trouvent dans le second tableau de ce communiqué de presse. Les deux tableaux comprennent tous les mêmes logiciels et matériels, pour une taille de marché identique.En ce qui concerne l'image de marque du marché des systèmes hyperconvergents, Dell Technologies était le plus grand fournisseur avec un chiffre d'affaires de 519,6 millions de dollars et une part de 27,9%. Nutanix a généré 253,5 millions de dollars de revenus en matériel de marque, soit 13,6 % du marché total des IHM au cours du trimestre. En troisième position se trouve Hewlett Packard Enterprise avec 130,0 millions de dollars de revenus, ce qui représente une part de 7,0% du marché.Dell Technologies représente les revenus combinés des ventes de Dell et d'EMC pour tous les trimestres indiqués.En ce qui concerne la marque de logiciels des systèmes HCI, les nouveaux systèmes utilisant les logiciels hyperconvergents de VMware ont généré des revenus de 722,9 millions de dollars au deuxième trimestre de l'année, soit 38,9 % du marché total. Les systèmes utilisant le logiciel hyperconvergent Nutanix ont généré un chiffre d'affaires de 554,1 millions de dollars au deuxième trimestre 2020, soit 29,8 % du marché total. Ces deux montants représentent la valeur de tout le matériel HCI, des logiciels HCI et des logiciels d'infrastructure système vendus, quelle que soit leur marque au niveau du matériel. Les ventes de matériel étant un facteur important dans ces données, il ne faut pas supposer que le graphique reflète uniquement, ou s'aligne complètement, sur les performances globales des logiciels des sociétés respectives.* IDC déclare un lien statistique sur le marché mondial des systèmes convergents lorsqu'il y a une différence d'un pour cent ou moins dans la part des revenus ou des expéditions unitaires entre deux ou plusieurs fournisseurs.Source : IDC Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Poster une réponse Signaler un problème