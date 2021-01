La pandémie a également eu un impact, avec 57 % des entreprises qui déclarent avoir augmenté leurs dépenses pour le SaaS à cause de COVID, et 49 % qui disent avoir augmenté leurs dépenses pour le cloud public, alors que 36 % ont diminué leurs dépenses pour les logiciels sur site., déclare Jim Ryan, président et directeur général de Flexera.Entre autres conclusions, les dépenses liées au cloud représentent désormais 30 % (20 % IaaS/PaaS et 10 % SaaS), contre 25 % au total en 2020. Les dépenses en logiciels sur site sont également en hausse, passant de 22 % en 2020 à 24 % des dépenses informatiques. Au total, 73 % des entreprises déclarent qu'elles vont augmenter leurs dépenses en matière d'automatisation et 64 % en matière d'IA/Machine Learning.27 % disent qu'ils vont "réduire considérablement" le nombre de leurs centres de données en 2021, tandis que 7 % prévoient de les supprimer complètement. Au total, 14 % des répondants ont déclaré qu'ils augmenteraient quelque peu (11 %) ou considérablement (3 %) le nombre de centres de données.En ce qui concerne les fournisseurs, Microsoft reste en tête pour 47 % des personnes interrogées.AWS est le plus grand fournisseur avec 22 %, suivi par Oracle, SAP et IBM/RedHat, qui sont chacun cités comme le plus grand fournisseur pour 6 % des personnes interrogées.Source : Flexera Que pensez-vous des résultats de ce rapport ?Qu'en est-il au sein de votre entreprise ?