Les dépenses informatiques mondiales ont diminué de 3,2 % en 2020, les DSI ayant donné la priorité aux dépenses en matière de technologies et de services jugés "critiques" au cours des premières phases de la pandémie.La vitesse sans précédent de la transformation numérique en 2020 pour satisfaire le travail à distance, l'éducation et les nouvelles normes sociales a présenté les mesures de confinement et de distanciation sociale comme des épées à double tranchant - une mesure qui a atténué l'effet négatif de la pandémie sur les dépenses informatiques à l'approche du Nouvel An., a déclaré John-David Lovelock, éminent vice-président de la recherche chez Gartner.Tous les segments de dépenses informatiques devraient retrouver le chemin de la croissance en 2021 (voir tableau 1). Les logiciels d'entreprise devraient connaître le plus fort rebond (8,8 %) avec l'expansion et l'amélioration des environnements de travail à distance. Le segment des appareils connaîtra la deuxième plus forte croissance en 2021 (8 %) et devrait atteindre 705,4 milliards de dollars de dépenses informatiques., a déclaré M. Lovelock.Jusqu'en 2024, les entreprises seront obligées d'accélérer leurs plans de transformation numérique d'au moins cinq ans pour survivre dans un monde post-COVID-19 qui implique une adoption toujours plus importante du travail à distance et des points de contact numériques. Gartner prévoit que les dépenses mondiales en TI liées au travail à distance s'élèveront à 332,9 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 4,9 % par rapport à 2020., a déclaré M. Lovelock.Malgré la disponibilité des vaccins COVID-19, le virus continuera à nécessiter des interventions sanitaires gouvernementales tout au long de 2021. Des facteurs géopolitiques autres que COVID-19, tels que Brexit et la tension entre les États-Unis et la Chine, entraveront également la reprise dans certaines régions.Dans l'ensemble, le retour de la reprise mondiale aux taux de dépenses de 2019 ne se fera pas avant 2022, bien que de nombreux pays puissent se redresser plus tôt. Les industries de collecte de personnes, telles que les restaurants, les voyages et les divertissements, se trouveront dans le creux de la vague à long terme."La COVID-19 a modifié l'équilibre technologique de nombreuses industries ", a déclaré M. Lovelock. "Des niveaux plus élevés de numérisation des processus internes, de la chaîne d'approvisionnement, des interactions avec les clients et les partenaires et de la prestation de services sont prévus en 2021, ce qui permettra aux technologies de l'information de passer du soutien à l'entreprise à l'entreprise. Le plus grand changement cette année sera le mode de financement de l'informatique, et pas nécessairement le montant de ce financement".La méthodologie de prévision des dépenses informatiques de Gartner repose en grande partie sur une analyse rigoureuse des ventes de milliers de fournisseurs pour l'ensemble de la gamme de produits et services informatiques. Gartner utilise des techniques de recherche primaires, complétées par des sources de recherche secondaires, pour constituer une base de données complète sur la taille du marché sur laquelle fonder ses prévisions.Les prévisions trimestrielles de Gartner sur les dépenses informatiques offrent une perspective unique sur les dépenses informatiques dans les secteurs du matériel, des logiciels, des services informatiques et des télécommunications. Ces rapports aident les clients de Gartner à comprendre les opportunités et les défis du marché. Les dernières recherches sur les prévisions de dépenses informatiques sont disponibles pour les clients de Gartner dans "Gartner Market Databook, 4Q20 Update". Cette page de prévisions trimestrielles des dépenses informatiques comprend des liens vers les derniers rapports sur les dépenses informatiques, les webinaires, les articles de blog et les communiqués de presse.Source : GartnerQue pensez-vous de ces prévisions ?