La dernière et plus importante acquisition de la société de messagerie de l'espace de travail Slack Technologies Inc. pour un montant de 27,7 milliards de dollars en décembre est considérée comme dispendieuse par tous les analystes de Wall Street, même si elle présente des avantages à long terme., a déclaré Scott Berg, analyste de Needham & Co.Le plus grand fournisseur de logiciels de gestion de la relation client a prévu un bénéfice par action ajusté pour l'année entière entre 3,39 et 3,41 dollars, en dessous des estimations de 3,49 dollars par action.Alors que les nouvelles souches de virus émergentes constituent un nouvel obstacle aux dépenses des entreprises, Salesforce doit également faire face à la concurrence acharnée de Microsoft Corp, qui augmente ses offres basées sur le cloud.Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 31 janvier a atteint 5,82 milliards de dollars, contre 4,85 milliards de dollars l'année précédente, en raison de la demande accrue pour ses logiciels basés sur le cloud.Les analystes s'attendent à ce que les recettes moyennes s'élèvent à 5,68 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.L'entreprise a légèrement relevé ses prévisions de recettes pour l'exercice 2022, les faisant passer entre 25,65 et 25,75 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est de 25,42 milliards de dollars.Hors éléments, la société a gagné 1,04 $ par action, battant ainsi les estimations de 75 cents.Soure : SalesforceQue pensez-vous de cette situation au sein de Salesforce ?