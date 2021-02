95% des DSI français pensent que leur entreprise est résiliente. Ils sont 97% à le penser au niveau mondial.



95% pensent que la technologie les aidera à relever les défis futurs.



86% des entreprises françaises pensent que les clients seront plus exigeants en 2021. Ils sont 90% à le penser au niveau mondial.



Consolider (50%) ou diversifier (48%) les portefeuilles technologiques.



Privilégier l’amélioration des produits et des processus (48%) ou du support client et des services (52%).



Définir qui a été ou sera le principal bénéficiaire des investissements dans la transformation numérique. Les clients, les employés et « l’entreprise » sont tous les trois cités comme la priorité absolue.



59% ont investi dans la data et l’analytique pour faire face à la crise vs 57% au Royaume-Uni, 64% aux États-Unis et 71% en Allemagne.



52% se sont concentrées sur la rapidité des processus vs 60% au Royaume-Uni, 58% aux États-Unis et 65% en Allemagne.



53% ont regroupé leurs efforts vers l’expérience client vs 50% au Royaume-Uni, 57% aux États-Unis, 54% en Allemagne.



Enfin, 54% se sont intéressées à l’intégration vs 49% au Royaume-Uni, 55% aux États-Unis, 55% en Allemagne.



La plupart des DSI français et britanniques estiment disposer d’un bon nombre de technologies et de fournisseurs, tandis que la majorité des responsables informatiques américains et allemands déclarent qu’ils doivent diversifier davantage leur infrastructure informatique.



Les responsables informatiques français et allemands sont mitigés quant à la solidité et la résilience des infrastructures informatiques. Les américains et les britanniques sont quant à eux plus confiants sur ces questions.



Les français et les allemands sont plus enclins à déclarer que les clients veulent un « service plus rapide », tant que les américains et les britanniques déclarent qu’une « meilleure expérience numérique » est primordiale pour les clients.



Les britanniques sont les plus enclins à déclarer que leur conseil d’administration est le décideur le plus influent en matière de transformation.



Software AG (MDAX : SOW) a annoncé les résultats de son étude mondiale « Situation Report » sur les DSI et leurs stratégies d'investissement dans la transformation numérique. La pandémie mondiale de COVID-19 a constitué la toile de fond dramatique d'une année d'innovation et de transformation numérique dans les entreprises du monde entier : 97 % des DSI interrogés ont déclaré que leur entreprise avait investi dans la transformation digitale en 2020, le même pourcentage estimant qu'elle poursuivra ses investissements en 2021.L'étude met en lumière certaines priorités et hypothèses communes aux entreprises et certains domaines dans lesquels les opinions sont partagées quant à la meilleure voie à suivre., déclare Dr Stefan Sigg, CPO, Software AG.Parmi les technologies essentielles en 2021, les responsables informatiques français citent les domaines stratégiques suivants : le Cloud computing (58%), la 5G (50%), l'intelligence artificielle (45%) et l'intégration (37%).Dans le cadre de cette étude réalisée par Regina Corso Consulting du 9 au 17 novembre 2020, plus de 600 responsables informatiques français, allemands, britanniques et américains ont été interrogés sur leurs stratégies de transformation numérique.Source : Software AG