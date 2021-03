Des institutions privées et publiques du monde entier ont expérimenté l'utilisation de la technologie du registre distribué (DLT), mieux connue pour alimenter le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, pour régler les transactions en monnaie officielle.La Bundesbank, qui s'est associée à Deutsche Börse et à l'agence de la dette du gouvernement allemand pour ce projet, a déclaré que sa solution était la première permettant à ceux qui vendent des titres sur la blockchain de recevoir leur produit sur leur compte à la banque centrale.Cette technologie pourrait être étendue à l'ensemble de la zone euro sous peu et bien avant le lancement de l'euro numérique de la Banque centrale européenne, a-t-elle ajouté., a déclaré la Bundesbank.Pendant le test, une obligation d'État de 10 ans a été émise sur la blockchain et négociée, bien que seulement en mode test, par six banques : Barclays, Citibank, Commerzbank, DZ Bank, Goldman Sachs et Société Générale.Les transactions ont été réglées sur la blockchain à l'aide d'une "chaîne de déclenchement" qui relie les actifs du grand livre distribué au système de paiement de la zone euro, appelé Target 2.Les partisans inconditionnels des crypto-monnaies sont souvent sceptiques à l'égard des banques centrales et présentent leurs jetons comme une forme supérieure de monnaie, car ils ne peuvent pas être imprimés et dévalués à volonté.La BCE explore la création d'un euro numérique, éventuellement basé sur la blockchain, pour compléter les espèces dans les cinq prochaines années.Mais la Bundesbank s'est montrée peu enthousiaste à l'égard de ce projet, estimant qu'il pourrait déstabiliser le secteur bancaire en attirant les déposants en période de crise.Source : BundesbankQue pensez-vous de ce projet ?