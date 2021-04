"L'informatique ne se contente plus de soutenir les opérations de l'entreprise comme elle le faisait traditionnellement, mais participe pleinement à la création de valeur commerciale", a déclaré John-David Lovelock, vice-président de recherche distingué chez Gartner. "Non seulement cela fait passer l'informatique d'un rôle de back-office à un rôle de front de l'activité, mais cela change aussi la source de financement, qui passe d'une dépense générale que l'on maintient, surveille et parfois réduit, à l'élément qui génère des revenus."Tous les secteurs de dépenses informatiques devraient connaître une croissance positive jusqu'en 2022 (voir tableau 1). La croissance la plus forte proviendra des appareils (14 %) et des logiciels d'entreprise (10,8 %), les entreprises s'efforçant de fournir un environnement plus confortable, plus innovant et plus productif à leur personnel.Par exemple, l'attention accrue portée à l'expérience et au bien-être des employés fait progresser les investissements technologiques dans des domaines tels que les logiciels sociaux, les plateformes de collaboration et les logiciels de gestion du capital humain (HCM).Bien que les efforts d'optimisation et de réduction des coûts ne disparaîtront pas simplement parce qu'il y a plus de certitude économique en 2021, les DSI se concentreront, jusqu'à la fin de l'année, sur la réalisation des plans d'affaires numériques qui visent à améliorer, étendre et transformer la proposition de valeur de l'entreprise., a déclaré M. Lovelock.La reprise varie encore considérablement d'un pays à l'autre, d'un secteur vertical à l'autre et d'un segment informatique à l'autre, d'où une forme en K de la reprise économique. Du point de vue sectoriel, les dépenses dans les secteurs de la banque, des valeurs mobilières et de l'assurance ressembleront de près aux niveaux d'avant la pandémie dès 2021, tandis que le commerce de détail et les transports ne connaîtront pas la même reprise avant 2023.Au niveau régional, l'Amérique latine devrait se redresser en 2024, tandis que la Grande Chine a déjà dépassé les niveaux de dépenses informatiques de 2019. L'Amérique du Nord et l'Europe occidentale devraient toutes deux se redresser à la fin de 2021.La méthodologie de prévision des dépenses informatiques de Gartner repose en grande partie sur une analyse rigoureuse des ventes réalisées par des milliers de fournisseurs sur toute la gamme des produits et services informatiques. Gartner utilise des techniques de recherche primaire, complétées par des sources de recherche secondaire, pour constituer une base de données complète sur la taille du marché sur laquelle il fonde ses prévisions.Source : GartnerQu'en pensez-vous ?