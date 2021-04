Selon une nouvelle mise à jour du Worldwide Blockchain Spending Guide de l'International Data Corporation (IDC), les dépenses liées à la blockchain continueront de connaître une forte croissance tout au long de la période de prévision 2020-2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) sur cinq ans de 48,0 %.a déclaré James Wester, directeur de recherche chez Worldwide Blockchain Strategies.Le principal cas d'utilisation de la blockchain en 2021 et tout au long de la prévision est celui des paiements et règlements transfrontaliers, qui utilise la technologie du registre distribué pour suivre, tracer et gérer les paiements et les règlements. Le deuxième cas d'utilisation de blockchain le plus important est le lignage/provenance des lots, qui est utilisé pour vérifier l'origine et l'authenticité d'un produit tout au long de la chaîne de valeur. Les autres principaux cas d'utilisation sont le financement du commerce et les règlements post-commerciaux/transactions, la gestion des actifs/biens et la gestion des identités.Du point de vue sectoriel, le secteur bancaire est en tête des dépenses liées à la blockchain, représentant près de 30 % du total mondial en 2021. Le secteur bancaire restera le premier en termes de dépenses liées à la blockchain tout au long de la période de prévision, même si sa part des dépenses diminuera légèrement d'ici 2024. Les principaux cas d'utilisation de la blockchain dans le secteur bancaire sont les paiements et règlements transfrontaliers, ainsi que le financement du commerce et les règlements post-transaction.Les secteurs suivants pour les dépenses liées à la blockchain sont la fabrication de processus et la fabrication discrète, qui représentent ensemble plus de 20 % de toutes les dépenses dans le monde. Le principal cas d'utilisation dans ces deux secteurs est le lignage/provenance des lots. Après les industries manufacturières, on trouve les services professionnels, le commerce de détail et les assurances, qui s'appuient sur la blockchain pour tracer le mouvement des paiements et des produits. Les secteurs qui connaîtront la croissance la plus rapide des dépenses liées à la blockchain au cours de la période de prévision sont les services professionnels (56,0 % TCAC), les administrations publiques (53,3 % TCAC) et les soins de santé (52,7 % TCAC)., a déclaré Stacey Soohoo, directrice de recherche, Customer Insights & Analysis.D'un point de vue technologique, les services informatiques et les services aux entreprises (combinés) représenteront plus des deux tiers de toutes les dépenses liées à la blockchain tout au long de la période de prévision, les services informatiques recevant légèrement plus d'investissements au cours de cette période. Le logiciel de plateforme blockchain sera la plus grande catégorie de dépenses en dehors du segment des services et la catégorie technologique à la croissance la plus rapide dans son ensemble, avec un TCAC de 52,9 % sur cinq ans.Les dépenses en solutions blockchain aux États-Unis s'élèveront à près de 2,6 milliards de dollars cette année, ce qui en fait le plus grand marché géographique, suivi par l'Europe occidentale (1,6 milliard de dollars) et la Chine (777 millions de dollars). Les neuf régions couvertes par le Guide des dépenses connaîtront une croissance exceptionnelle des dépenses au cours de la période de prévision, avec en tête la Chine (TCAC de 54,6 % sur cinq ans) et l'Europe centrale et orientale (TCAC de 50 %).Le Worldwide Blockchain Spending Guide (V1 2021) quantifie le marché émergent de la blockchain en fournissant des données sur les dépenses pour dix technologies dans 19 industries et 17 cas d'utilisation dans neuf régions géographiques. IDC définit la blockchain comme un grand registre numérique et distribué de transactions ou d'enregistrements. Le grand registre, qui stocke les informations ou les données, existe entre plusieurs participants dans un réseau pair-à-pair ; il n'y a pas de dépôt unique et central qui stocke le grand registre. La technologie des grands livres distribués (DLT) permet d'ajouter de nouvelles transactions à une chaîne de transactions existante en utilisant une signature numérique ou cryptographique sécurisée. Les dépenses associées aux diverses crypto-monnaies qui utilisent la technologie des blockchains et des grands livres distribués, comme le bitcoin, ne sont pas incluses dans le Guide des dépenses.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions sur la blockchain ?