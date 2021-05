36% des cadres n'utilisent pas les données pour prendre des décisions commerciales et seulement 40% font confiance aux données

déclare Christal Bemont, CEO de Talend.Parmi les autres résultats, 39 % des cadres citent la disponibilité des données comme un défi pour eux, et 36 % affirment qu'ils ne disposent pas de suffisamment de ressources qualifiées pour utiliser efficacement les données.La qualité des données soulève également quelques problèmes. La garantie de la qualité des données reste une préoccupation pour 50 % des dirigeants, et moins de la moitié d'entre eux déclarent savoir si leur entreprise utilise des normes de qualité des données documentées, quelles qu'elles soient. En outre, plus d'un tiers des cadres déclarent qu'il n'existe pas de normes de qualité des données dans leur entreprise, tandis que 19 % ne savent pas si des normes existent. 95 % d'entre eux conviennent cependant qu'il devrait y avoir des mesures standard intersectorielles pour évaluer la qualité de toutes les données d'entreprise.Source : Talend Quel est votre avis sur les résultats de ce rapport ?Quelle est la position de votre entreprise par rapport aux données ?