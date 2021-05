La plateforme Veeam se dote d’une sauvegarde-restauration cloud-native



Veeam propose désormais une prise en charge cloud native pour les trois principaux environnements de cloud public hyperscale – AWS, Azure et Google Cloud – via une plateforme unique, à travers le cloud hybride et multicloud. La fonction Cloud Mobility permet également la sauvegarde, la restauration et la migration entre les environnements sur site et de cloud public. Coût minimal de la rétention et l’archivage long terme pour les sauvegardes natives AWS, Azure et Google Cloud



Veeam a dévoilé la prise en charge du stockage objet des archives pour les trois principaux prestataires de cloud public hyperscale : - AWS = Amazon S3 Glacier et Amazon S3 Glacier Deep Archive - Azure = Azure Archive Storage - Google Cloud = Archive Cloud Storage



- AWS = Amazon EFS (Elastic File System)



- Azure = Azure SQL



Le NOUVEAU portail en libre-service accroît le retour sur investissement pour les entreprises et les prestataires de services en faisant baisser la charge qui pèse sur les départements informatiques (leur permettant ainsi de se concentrer sur d'autres tâches), et propose la gestion de la restauration par les utilisateurs. Les entreprises peuvent ainsi plus facilement répartir le travail entre plusieurs équipes, améliorer la gestion des restaurations et éviter d’avoir à créer leur propre portail, pour bénéficier d’un accès plus rapide aux données critiques.





NOUVELLE copie de sauvegarde d'Office 365 sur Azure Archive et AWS Amazon S3 Glacier : il existe depuis des années un débat concernant le nombre de copies d'Office 365 nécessaires : une unique sauvegarde ou bien une copie de sauvegarde supplémentaire suivant les meilleures pratiques du secteur. Désormais, avec la v6, les utilisateurs ont le choix et peuvent créer rapidement des copies secondaires, directement à partir du stockage objet, sur Azure Archive, Amazon S3 Glacier et Glacier Deep Archive, avec différentes options de période de conservation. Les utilisateurs pourront ainsi appliquer plus efficacement la règle 3-2-1 de protection des données, et gagner en confiance pour la restauration des données Office 365.



Veeam annonce la prise en charge de son quatrième hyperviseur en réponse aux demandes des clients d’importants marchés verticaux, des grandes entreprises et des prestataires de services.





Sauvegarde et restauration sans agent, au niveau image, des VM RHV





Protection plus efficace des données, exploitant la technologie CBT (Changed Block Tracking)





Centralisation et gestion des sauvegardes RHV dans des répertoires Veeam



Préparation au futur du développement de produits conteneurisés et soutien des DevOps et PlatformOps en développant les services de protection des données Kubernetes.





Mise à disposition des clients d’un emplacement intégré et centralisé pour le stockage des sauvegardes critiques des workloads Kubernetes.





Possibilité pour Kasten K10 d’écrire dans les nombreux répertoires de stockage Veeam afin de centraliser la gestion des données (disques, SSD, stockage objet, cloud et même bandes).





Extension des options pour le stockage des sauvegardes Kubernetes dans le cloud, sur site et dans des répertoires inaltérables, à l’épreuve du ransomware.





Intégration des workloads Kasten dans la gestion automatisée du cycle de vie des données sauvegardées, dans le cadre d’une stratégie complète.



Veeam® Software, leader des solutions de sauvegarde assurant la protection moderne des données, présente aujourd'hui un aperçu de sa feuille de route pour 2021 et explique comment l'entreprise entend poursuivre son leadership en protégeant les workloads dans tous les environnements : cloud, virtuels, SaaS, Kubernetes et physiques. Lors du VeeamON 2021, l’événement dédié à l'accélération de la stratégie de protection des données des entreprises, Veeam a partagé un avant-goût du futur avec la présentation des innovations contenues dans les prochaines mises à jour de sa plateforme unique pour la protection et la gestion de TOUS les workloads. Prévu pour le second semestre 2021, Veeam a présenté des innovations majeures en ce qui concerne les solutions cloud natives pour AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Microsoft Office 365 ainsi que la première intégration de Kasten K10 for Kubernetes dans la plateforme Veeam., commente Danny Allan, CTO & SVP Product Strategy de Veeam.La plateforme unique de Veeam pour la protection et la gestion des ressources dans les environnements multicloud, notamment AWS, Azure et Google Cloud, offre la mobilité du cloud pour la sauvegarde, la restauration et la migration des workloads dans tout environnement, ce qui fait baisser les coûts jusqu’à 50 fois lors de la protection native des workloads cloud., conclut Danny Allan.Source : Veeam Qu'en pensez-vous ?