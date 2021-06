Malgré l'importance de l'informatique pour la réalisation des objectifs stratégiques, 72 % des entreprises considèrent l'informatique comme un service plutôt que comme un outil de développement de l'activité, et 22 % seulement lui accordent un siège au conseil d'administration. Cela a des effets directs sur les entreprises, puisque 55 % d'entre elles ne parviennent pas à tirer parti des nouvelles technologies parce qu'elles n'écoutent pas le département informatique.Cette situation a été mise en évidence pendant la pandémie, puisque 83 % des décideurs informatiques de haut niveau estiment que les méthodes de travail ont été définitivement transformées. Pourtant, au moins 61 % des entreprises hésitent à investir dans des projets qui pourraient améliorer l'expérience des employés ou optimiser l'activité, car elles pensent que les choses finiront par revenir à la "normale" d'avant la pandémie., déclare Emma de Sousa, présidente, EMEA chez Insight.Parmi les autres constatations, 81 % des départements informatiques ont la liberté d'investir dans les compétences dont ils ont besoin, et 82 % s'engagent à soutenir les projets de l'entreprise. Toutefois, 59 % d'entre eux ne sont pas évalués en fonction d'indicateurs de performance de l'entreprise.Des efforts sont également nécessaires pour combler le déficit de compétences : 57 % des entreprises déclarent qu'elles doivent investir davantage dans les compétences et les technologies nécessaires pour soutenir leur personnel à distance, et 60 % doivent investir davantage dans les compétences et les technologies nécessaires pour optimiser l'activité., ajoute Ms. de Sousa.Source : Insight Quel est votre avis sur cette étude ? Les résultats vous semblent pertinents ou pas ?Quelle place tient le département informatique au sein de votre organisation ?