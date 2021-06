Nos éditeurs de bureau rattrapent la version en ligne — le client de bureau acquiert toutes les nouvelles fonctionnalités apportées à la version 6.3 (dont l’aperçu a été présenté dans cet article).

Mode sombre

Échelle 150%

Nouvelles options de révision

D’autres optimisations

Nouveaux types de graphiques (ligne et diagramme de dispersion, combo des graphiques) et astuces sur les macros dans tous les éditeurs.

Possibilité de modifier rapidement la casse du texte et le niveau d’une liste dans le traitement de texte.

Ouverture des fichiers XML et enregistrement aux formats EPUB, FB2 et HTML.

Fonction XLOOKUP, groupement de données dans les tableaux croisés dynamiques, nouveaux formats de cellules (mm/dd, mm/dd/yyyy, mm/dd/yy) et nouvelle (la kuna croate) dans le tableur.

Optimisations mineures dans l’outil de présentation.

Nous avons ajouté le Mode Sombre pour travailler confortablement sur les fichiers locaux même dans des environnements peu éclairés:Passez dans les paramètres du client desktop ou dans la section « Paramètres avancés » de l’onglet « Fichier », pour sélectionner et activer le mode qui vous convient le mieux: Sombre, Claire ou Classique.Ajustez les éditeurs à la taille de votre écran: la mise à l’échelle de 150% est dès maintenant disponible.La dimension s’ajuste automatiquement aux paramètres de votre système d’exploitation. Vous pouvez aussi changer l’échelle de l’interface dans les paramètres de l’application.Vous êtes en mesure d’activer le Suivi des modifications juste pour vous-même, pour tous les utilisateurs qui vont ouvrir le document ou le désactiver pour tout le monde. Le statut sélectionné demeurera actif lorsque vos collègues ouvriront le fichier la prochaine fois.Consultez le journal des modifications complet sur GitHub ONLYOFFICE Desktop Editors v6.3 est déjà disponible au téléchargement depuis le site web officiel. Les paquets Snap, Flatpak et AppImage seront mis à niveau prochainement.Pour plus d'informations : Site officiel ONLYOFFICE