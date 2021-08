Bonnes nouvelles pour les développeurs

configurer le mode de co-édition (Strict ou Rapide) par défaut et interdire leur changement ;

définir le thème des éditeurs ouverts (Clair ou Sombre) par défaut ;

différencier l'accès aux commentaires - les utilisateurs peuvent être répartis en groupes avec des autorisations différentes pour afficher, modifier et supprimer les commentaires.

Optimisations du tableur

Affectation d'une macro à un objet graphique pour automatiser les opérations ;

Préréglages pour les volets d'arrêt sur image ;

Affichage ou masquage des zéros dans les cellules.

Optimisations du traitement de texte

Optimisations de l’outil de présentations

Nouveautés dans tous les éditeurs

Travail collaboratif optimisé

Mise à disposition de la version 6.4

(Web Application Open Platform Interface) est désormais pris en charge. Il normalise l'intégration, afin que les développeurs puissent activer l'édition et la co-édition de documents dans leurs solutions, sans avoir à écrire des applications d'intégration distinctes.permettent d'ajuster les processus de collaboration à leurs besoins. Par exemple, il est possible de :qui permet aux utilisateurs de définir leurs propres conditions et les appliquer aux plages de cellules. Si la condition s'avère correcte, les plages seront formatées en conséquence.des mini-graphiques de la taille d'une cellule pour afficher les tendances d'une série de valeurs.sans avoir à copier leur contenu et à les coller dans votre feuille de calcul.Cette option permet de remplacer les liens et les chemins locaux par des hyperliens.en quelques clics sans créer un nouveau tableau et d'y copier le contenu.de la première lettre d'une phrase. Cette fonction est aussi disponible dans les présentations.Affichez et restaurez les versions précédentes de vos présentations.Pour masquer les notes dont vous n'avez pas besoin, utilisez les paramètres de la barre d'outils en haut à droite, sous votre nom d'utilisateur.Échelle de 125% et 175% ont été ajoutées aux échelles existantes de 100%, 150%, et 200%. La mise à l'échelle est définie automatiquement en fonction des paramètres du navigateur ou du système.Les graphiques sont désormais disponibles aux styles adaptés à la vision daltonienne. Pour indiquer les différents segments sont utilisés des motifs.La nouvelle fonction s'applique à tous les commentaires laissés dans le document, aux commentaires pour un résumé spécifique ou tous les commentaires d’un utilisateur.ONLYOFFICE Docs v.6.4 est déjà disponible au téléchargement dans la version communautaire gratuite et dans la version pour les entreprises Code source ouvert de la nouvelle version sur GitHub Pour en savoir davantage sur ONLYOFFICE, visitez le site web officiel