Des intégrations profondes avec des applications tierces qui permettront d'accroître la visibilité, de minimiser les changements de contexte et, selon les recherches d'IDC, d'accélérer la mise sur le marché et la réalisation des projets.



De nouvelles mesures émergeront pour évaluer les performances de l'entreprise entièrement connectée, augmentées de la collaboration et de l'intelligence.



L'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique (ML) et l'automatisation iront au-delà des flux de travail pour éliminer les frictions dans presque toutes les fonctions.

, a déclaré Christopher Trueman, analyste principal de recherche chez Gartner.Les outils de stockage/partage et de messagerie mobile en temps réel ont également connu une utilisation accrue pendant la pandémie, utilisés par 74 % et 80 % des répondants de 2021, respectivement (voir la figure 1).Plus précisément, l'utilisation de solutions de réunion a bondi pendant la pandémie. Alors que les travailleurs du monde entier ont déclaré qu'ils passaient, en moyenne, 63 % de leur temps de réunion en personne en 2019, ce chiffre est tombé à 33 % en 2021, car davantage de réunions ont eu lieu via des solutions de réunion audio et vidéo. L'abandon des réunions en présentiel devrait se poursuivre. Gartner prévoit que d'ici 2024, les réunions en personne passeront de 60 % des réunions d'entreprise à 25 %, sous l'effet du travail à distance et de l'évolution démographique de la main-d'œuvre., a déclaré Trueman.L'année 2020 a été une année de transformation pour les applications de collaboration, car les organisations du monde entier se sont tournées vers des modèles commerciaux de "travail de tous lieux" pour relever les défis posés par la pandémie de COVID-19. En conséquence, les revenus mondiaux des applications de collaboration ont atteint 22,6 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 32,9 % par rapport à 2019. Selon une nouvelle prévision d'International Data Corporation (IDC), il s'agit de la quatrième année consécutive et la plus importante de croissance à deux chiffres, d'une année sur l'autre, pour le marché., a déclaré Wayne Kurtzman, directeur de recherche, Social et Collaboration chez IDC.Les 5 principaux fournisseurs d'applications de collaboration en 2020, sur la base des revenus mondiaux, étaient Microsoft, Google, Zoom, Cisco et Slack. Ensemble, ils ont accaparé 64,2 % des revenus du marché, soit 4,0 points de pourcentage de plus qu'en 2019. Alors que tous les fournisseurs du top 5 ont connu une croissance à deux chiffres de leur chiffre d'affaires d'une année sur l'autre en 2020, IDC estime que Zoom a mené le peloton en matière de croissance annuelle avec 277,1 %.Pour l'avenir, IDC s'attend à ce qu'une nouvelle génération d'outils de collaboration fasse son entrée sur le marché - pas nécessairement pour remplacer les leaders, mais pour les enrichir de nouvelles fonctionnalités. Il s'agira notamment de nouveaux types de documents et d'actifs qui offriront davantage de moyens de collaborer, de documenter et de mesurer ce qui se passe dans l'entreprise. D'autres développements clés sont attendus sur le marché des applications de collaboration :"L'avenir des applications collaboratives verra l'introduction de plus d'intelligence, de nouvelles façons plus visuelles de se connecter les uns aux autres, et de mesurer la véritable valeur pour les clients", a noté Kurtzman. "L'évolution rapide des fonctionnalités, l'intelligence, le besoin de travailler ensemble depuis n'importe où, et une demande toujours croissante, feront que les applications collaboratives deviendront un marché de 50,7 milliards de dollars d'ici 2025."Sources : Gartner, IDCQue pensez-vous des résultats de l'étude de Gartner ? les trouvez-vous pertinent ?Que pensez-vous des prévisions d'IDC ?Le travail hybride à long terme sera-t-il adopté au sein de votre organisation ?