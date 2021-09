, a déclaré Irma Fabular, vice-présidente de la recherche chez Gartner.En 2022, l'augmentation des investissements dans les technologies numériques verra les gouvernements consacrer 64 % des dépenses informatiques totales aux services et logiciels informatiques afin d'améliorer la réactivité et la résilience des services publics (voir tableau 1). Il s'agit notamment d'investissements visant à améliorer l'expérience des clients et des employés, à renforcer les capacités analytiques et à mettre à l'échelle l'agilité opérationnelle.La modernisation de l'infrastructure et des applications informatiques ainsi que la transformation numérique du gouvernement resteront des priorités gouvernementales élevées en 2022. En outre, les programmes de financement de l'aide économique COVID-19, tels que la loi sur le plan de sauvetage américain en mars 2021 et NextGenEU, entraîneront un financement supplémentaire de l'habilitation numérique, y compris le soutien à la croissance durable, les programmes sociaux, l'éducation, la cybersécurité et l'inclusion numérique.La pandémie a amplifié la nécessité pour les gouvernements de faire évoluer rapidement l'infrastructure informatique et les systèmes d'application et de répondre à des demandes publiques sans précédent. Gartner estime que d'ici 2025, plus de 50 % des agences gouvernementales auront modernisé les applications centrales essentielles héritées du passé afin d'améliorer la résilience et l'agilité., a déclaré Fabular.La crise de la COVID-19 a encore intensifié la nécessité d'adopter l'identité numérique des citoyens comme élément essentiel de la transformation numérique des gouvernements., a expliqué Fabular.Source : GartnerQue pensez-vous de ces prévisions ?Quel est votre avis sur les identités numériques pour les citoyens ?