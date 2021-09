Créé en 2021, Nomadia est le 1er éditeur français à proposer une gamme complète de solutions SaaS de mobilité intelligente (smart mobility), pour répondre à tous les besoins des professionnels nomades : commerciaux, techniciens et chauffeurs-livreurs. Nomadia symbolise la dynamique entrepreneuriale tech en France et a vocation à valoriser un savoir-faire local sur la scène internationale.Le groupe est le fruit du rapprochement de trois éditeurs de logiciels français reconnus, aux savoir-faire complémentaires dans le domaine de la mobilité : GEOCONCEPT (optimisation de tournées et de plannings, Field Service Management, SIG et géomarketing), Danem (applications métier mobiles pour les commerciaux, chauffeurs livreurs et techniciens) et B&B Market (CRM SFA, conseil & data pour la grande consommation et la distribution).Opérant sur un marché en croissance de 15% par an qui devrait dépasser 30 milliards d’euros en 2026, Nomadia répond au besoin grandissant des entreprises de gérer en temps réel les activités de leurs professionnels sur le terrain. Ces professionnels, qui consacrent en moyenne 30 % de leur temps de travail aux déplacements, partagent le besoin d’optimiser la gestion de leurs interventions pour gagner en efficacité opérationnelle et améliorer la satisfaction client. Ce besoin s’est accentué depuis le début de la pandémie, avec une organisation de travail hybride, et surtout, de nouvelles exigences en matière de connectivité pour accéder à des données partout et tout le temps.Grâce à des algorithmes d’optimisation avancés, des applications métier mobiles, des capacités d’automatisation du cycle de vente et une offre de conseil et de données, les solutions de Nomadia aident les entreprises à relever leurs principaux défis en matière de performance opérationnelle et de rentabilité avec une promesse de gain de productivité de l’ordre de 20%.En outre, les solutions de Nomadia permettent de répondre à l’attention croissante que portent les entreprises à leur empreinte environnementale (avec une diminution des émissions de CO2 jusqu’à 30% pour les utilisateurs des solutions d’optimisation de tournées) et au bien-être des salariés (les outils d’optimisation de plannings permettant de prendre en compte les contraintes des salariés dans la répartition des missions).Avec un catalogue riche de solutions complémentaires pour les professionnels nomades, Nomadia veut gagner de nouvelles parts de marché sur le territoire national mais aussi accélérer sa croissance sur la scène internationale, notamment en Europe et aux Etats-Unis.Réunies depuis le début de l’été, les trois entreprises ont déjà amorcé les premières étapes de leur intégration afin de valoriser rapidement leurs synergies commerciales et technologiques. En septembre 2021, les marques des trois acteurs regroupés évoluent. Elles sont complétées de la mention « by Nomadia » pour devenir progressivement une seule et même marque commerciale : Nomadia.Fabien Bréget, PDG et fondateur de Nomadia commente :Nomadia compte 170 collaborateurs, dont plus d’un tiers sont dédiés à la recherche et au développement. Le groupe se place ainsi dans une démarche d’innovation, avec de nombreux projets en perspective, notamment dans les domaines de l’électro-mobilité, de l’IoT, de l’Intelligence Artificielle et du Machine Learning, de la réalité augmentée ou encore de l’industrie 4.0 (technicien augmenté).Depuis 30 ans, GEOCONCEPT, éditeur français de solutions logicielles d’optimisation géographique pour les professionnels, est spécialisée dans la planification des interventions terrain et de l’optimisation de tournées.Depuis 1996, Danem est spécialisé dans des solutions et applications professionnelles nomades. L’éditeur conçoit et commercialise des solutions de mobilité pour le personnel itinérant afin d'optimiser la relation avec les clients, les équipes terrain et le siège. A travers ses applications métiers, Danem propose des solutions de prise de commande, de distribution et traçabilité des colis, de gestion et planification des interventions des techniciens ou encore de vente en laisser-sur-place.Créée en 1991, B&B Market est un éditeur spécialisé de solutions CRM SFA et de services sur-mesure dédiés au secteur de la grande consommation et de la distribution : Audit, Conseil (Organisation et optimisation commerciale, fourniture de données métiers…). Structurée autour d’une double expertise, Conseil/Data et CRM SFA, B&B Market accompagne et conseille les Directions Commerciales et Directions des Ventes dans le traitement et l’analyse de leurs données commerciales, la rationalisation de leur force de vente et dans l’amélioration de la productivité opérationnelle avec des outils performants et du Business Intelligence.Source : Nomadia Que pensez-vous de la création de Nomadia ?