Définition du thème d’interface par défaut

customization.uiTheme

"customization" : { ... "uiTheme" : "default-dark" , ... },

default-light

theme-light



Définition du mode de co-édition par défaut



editorConfig.coEditing

"coEditing " : { “mode”: "fast"/"strict" , //choose the co-editing mode “change”: true/false //specify whether it can be changed }



Restriction de l’accès aux commentaires



permissions.commentGroups

commentGroups : { view: [ "Group2" , "" ], edit: [ "Group2" ] , remove: [ "" ] }

appartient au Groupe 2 ;

peut voir et modifier les commentaires laissés par les utilisateurs du Groupe 2 et les utilisateurs qui ne font partie d’aucun des groupes ;

peut supprimer les commentaires laissés par les utilisateurs ne faisant partie d’aucun groupe.



Affectation des macros à des objets graphiques





Autres nouveautés :

Le paramètre customization.hideNotes permet de masquer les notes dans les présentations.

permet de masquer les notes dans les présentations. La méthode requestClose pour demander de fermer l’éditeur. S’il y a des modifications non sauvegardées, l’utilisateur verra un message d’avertissement, sinon l’événement onRequestClose sera envoyé.

pour demander de fermer l’éditeur. S’il y a des modifications non sauvegardées, l’utilisateur verra un message d’avertissement, sinon l’événement sera envoyé. L’événement onPluginsReady lorsque tous les plugins sont chargés.

lorsque tous les plugins sont chargés. Nouvelles méthodes et propriétés pour ApiRange dans apiBuilder .

