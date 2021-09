Selon une nouvelle étude commandée par Velocity Smart, 54 % des employés ont attendu jusqu'à trois heures de plus pour résoudre un problème informatique depuis qu'ils travaillent à distance. Ce qui est doublement frustrant s'il n'y a pas d'option de repli.L'impact sur la productivité n'est pas négligeable non plus : près d'un travailleur à distance sur quatre (22 %) déclare que des équipements informatiques peu performants l'empêchent de travailler et 36 % sont incapables de communiquer efficacement avec leurs collègues., déclare Anthony Lamoureux, PDG de Velocity Smart., ajoute M. Lamoureux.Source : Velocity Smart Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Rencontrez-vous les mêmes problèmes au sein de votre entreprise ? en combien de temps bénéficiez-vous d'une assistance en cas de problèmes depuis votre domicile ?Quelles solutions sont mises en place par votre organisation afin d'apporter l'assistance nécessaire aux employés à domicile dans les meilleurs délais, pour éviter toute baisse de productivité ?