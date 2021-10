Traitement de texte : conversion rapide d’un texte en tableau et à l’envers et capitalisation automatique de la première lettre de la phrase.

À partir de la version 6.4, vous pouvez utiliser la version native des éditeurs de bureau ONLYOFFICE pour les appareils macOS basés sur ARM sans installation de l’émulateur Rosetta 2. L’optimisation augmente la vitesse de travail des éditeurs et réduit la consommation d'énergie.La mise en forme conditionnelle permet d’analyser visuellement les données et identifier les tendances. À partir de cette version, les utilisateurs peuvent définir leurs propres conditions et les appliquer aux plages de cellules.Supprimez ou résolvez rapidement les commentaires que vous avez déjà examinés en quelques clics. Il est aussi possible de supprimer tous vos propres commentaires en une seule fois.L’historique des versions est désormais disponible pour les présentations. Vous pouvez naviguer dans les brouillons précédents et les afficher et restaurer si nécessaire.Les applications de bureau sont disponibles au téléchargement depuis le site officiel sous forme de deb, rpm, exe, et dmg. Snap, Flatpak, et AppImage seront mises à disposition prochainement.Journal des modifications sur GitHub Pour apprendre à protéger vos documents dans les applications de bureau ONLYOFFICE, consultez ce tutoriel Pour plus d'informations visitez le site officiel ONLYOFFICE