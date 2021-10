Les régulateurs chinois ont interdit le commerce et l'exploitation minière des crypto-monnaies cette année, et la banque centrale du pays a promis de purger les activités de crypto-monnaies "illégales" le mois dernier. La répression a incité les bourses de crypto-monnaies à couper les liens avec les utilisateurs chinois.La Chine a également renforcé le contrôle du discours public, en réprimant le show-business pour "pollution" de la société et en demandant aux navigateurs mobiles d'éliminer la diffusion de rumeurs, l'utilisation de titres sensationnalistes et la publication de contenus qui violent les valeurs fondamentales du socialisme.Le planificateur d'État a déclaré qu'il mettait un terme à l'investissement de capitaux "non publics" dans diverses activités d'édition, notamment les émissions en direct, les entités de collecte, d'édition et de diffusion de nouvelles et l'exploitation de nouvelles.Les capitaux non publics ne peuvent pas être impliqués dans l'introduction de nouvelles publiées par des entités étrangères ou des sommets et des activités de sélection de prix dans le domaine des nouvelles et de l'opinion publique, a ajouté la NDRC.Le projet de liste 2021 des industries dans lesquelles l'investissement est soit restreint soit interdit a été réduit à 117, a déclaré la Commission nationale du développement et de la réforme, contre 123 en 2020.Les industries qui ne figurent pas sur la liste sont ouvertes à l'investissement pour tous, sans qu'aucune autorisation ne soit requise.Source : Commission nationale du développement et de la réforme ChinoiseQu'en pensez-vous ?