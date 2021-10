", a déclaré Monika Sinha, vice-présidente de la recherche chez Gartner. "L'intelligence artificielle (IA) et le cloud distribué sont les deux principales technologies qu'une majorité d'entreprises à forte composabilité ont déjà déployées ou prévoient de déployer en 2022. Ces technologies sont un catalyseur de la composabilité des entreprises car elles permettent des capacités technologiques modulaires.La cybersécurité et la sécurité de l'information figurent en tête de liste des investissements prévus pour 2022, 66 % de tous les répondants prévoyant d'augmenter les investissements associés au cours de l'année prochaine. Elle est suivie par la business intelligence/analyse de données (51 %) et les plateformes cloud (48 %).", a déclaré M. Sinha.En moyenne, les entreprises à forte composabilité prévoient une augmentation plus importante de leur chiffre d'affaires et de leur budget informatique en 2022 que leurs homologues à composabilité moyenne ou faible. En 2022, les DSI et les responsables technologiques des entreprises à forte employabilité s'attendent à ce que leurs revenus et leurs budgets informatiques augmentent en moyenne de 7,7 % et 4,2 % respectivement, alors que les entreprises à faible employabilité ne prévoient qu'une augmentation de 3,4 % et 3,1 % respectivement.", a déclaré Sinha. "."À l'échelle mondiale, les budgets informatiques devraient croître au rythme le plus rapide depuis plus de dix ans, avec une croissance moyenne de 3,6 % du budget informatique global pour 2022 signalée parmi tous les répondants à l'enquête.La volatilité étant le moteur de l'activité dans un avenir prévisible, les DSI sont dans une position unique pour faire progresser les trois domaines de la composabilité de l'activité : la pensée composable, l'architecture d'entreprise composable et la technologie composable.", a déclaré M. Sinha. "Les DSI à la tête d'entreprises à haute composabilité reconnaissent que les conditions commerciales changent souvent, des demandes des clients aux modèles financiers, et donnent aux équipes les plus proches de l'action les moyens de réagir et de se reformer en fonction de ces nouvelles conditions. Par exemple, plus de la moitié des entreprises à forte composabilité ont déclaré promouvoir une culture de confiance élevée qui encourage les employés à prendre des décisions de manière indépendante - soit le double du pourcentage des entreprises à composabilité modérée et six fois plus que les entreprises à faible composabilité.Les entreprises de l'ère industrielle étaient conçues pour la stabilité et les changements lents et prévisibles. À l'ère numérique, les architectures d'entreprise doivent être conçues pour l'incertitude et le changement continu. Au lieu d'optimiser l'efficacité, l'entreprise composable optimise l'adaptabilité. Les systèmes, les processus et les travailleurs ne servent plus un cas d'utilisation ou un objectif prédéterminé.", a déclaré Sinha. "."", a déclaré M. Sinha. "."L'enquête a révélé que les DSI et les responsables technologiques des entreprises à forte composabilité ont poussé plus loin le développement technologique itératif, le partage des données entre les systèmes et les personnes, et le développement des capacités d'intégration des données, des analyses et des applications.", a déclaré M. Sinha. "Source : GartnerQu'en pensez-vous ?Diriez-vous que votre entreprise est actuellement à forte, moyenne, ou faible composabilité ? sur quels éléments de la composabilité d'entreprise votre organisation prévoit-elle de donner la priorité ?