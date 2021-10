Concevoir un lieu de travail centré sur l'humain : Un lieu de travail centré sur l'humain est un lieu de travail où l'objectif, l'innovation et la performance se développent. Il s'agit de l'expérience de vie complète des employés, et pas seulement de l'emplacement et de la technologie de soutien. Il se concentre sur ce qui a un impact sur leur capacité à être performants, à être productifs et à fournir les efforts discrétionnaires attendus, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Une récente étude de Gartner portant sur 2 410 travailleurs intellectuels hybrides ou distants a montré qu'un lieu de travail centré sur l'humain permet de réduire de 44 % la fatigue des travailleurs, d'augmenter de 45 % leur intention de rester et d'accroître de 28 % leurs performances.





Exploiter le pouvoir des technologues d'entreprise : Une étude de Gartner montre qu'actuellement 41 % des employés s'identifient comme des technologues d'entreprise, ce qui signifie qu'ils ne font pas partie des services informatiques et qu'ils créent des capacités technologiques ou analytiques pour une utilisation commerciale interne ou externe. Les organisations qui réussissent à habiliter les technologues d'affaires ont 2,6 fois plus de chances d'accélérer les résultats de l'entreprise numérique que les organisations qui n'habilitent pas les technologues d'affaires.





Concevoir un lieu de travail centré sur l'humain : Un lieu de travail centré sur l'humain est un lieu de travail où l'objectif, l'innovation et la performance se développent. Il s'agit de l'expérience de vie complète des employés, et pas seulement de l'emplacement et de la technologie de soutien. Il se concentre sur ce qui a un impact sur leur capacité à être performants, à être productifs et à fournir les efforts discrétionnaires attendus, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Une récente étude de Gartner portant sur 2 410 travailleurs intellectuels hybrides ou distants a montré qu'un lieu de travail centré sur l'humain permet de réduire de 44 % la fatigue des travailleurs, d'augmenter de 45 % leur intention de rester et d'accroître de 28 % leurs performances.

Créer une place de marché interne pour les talents : Les plateformes de places de marché de talents internes utilisent l'intelligence artificielle (IA) et les données sur les compétences pour soutenir la demande des entreprises en matière de requalification et de flexibilité dans la mise en relation des travailleurs avec des rôles et des missions de courte durée. Ces places de marché identifient essentiellement les talents existants dans l'entreprise, ce qu'ils savent, ce sur quoi ils ont travaillé et avec qui. Ainsi, elles offrent l'accès à un plus large vivier de talents et davantage de possibilités de croissance et de développement pour les employés.

Les DSI et les responsables informatiques doivent s'attacher à diriger n'importe où en veillant à la préparation de l'entreprise et des talents, à entretenir les liens pour assurer la préparation de l'écosystème et à aller au-delà en utilisant la préparation de la technologie et de la société.Gartner prévoit que d'ici la fin 2022, la part des travailleurs intellectuels travaillant à distance passera à 47 %, contre 27 % en 2019. Cependant, le simple passage du travail sur site au travail à distance n'est pas une fin en soi, mais un point de départ pour les DSI qui doivent adopter une flexibilité radicale et mettre en œuvre de nouvelles méthodes de travail - avec les technologies correspondantes - dans toute l'entreprise.Pour attirer et retenir les talents informatiques nécessaires, Gartner recommande aux DSI de faire trois choses :", a déclaré Schoen. "."Le lieu où l'innovation se produit a changé - entre les partenaires fournisseurs, les écosystèmes et même les clients - ce qui a un impact sur le lieu où la valeur commerciale est générée.", a déclaré Hung LeHong, vice-président de recherche distingué et Gartner Fellow. "."Gartner recommande aux DSI et aux responsables informatiques de se concentrer sur trois types de connexions entre partenaires :etUne connexionpeut être portée au niveau supérieur et devenir un partenariat génératif dans lequel l'entreprise et le partenaire technologique travaillent ensemble pour créer et construire une solution qui n'existe pas encore. Les actifs qui en résultent sont en copropriété et produisent des avantages et des revenus pour les deux partenaires. Les partenariats génératifs sont de plus en plus courants. En fait, Gartner prévoit que les dépenses informatiques basées sur la générosité vont augmenter de 31 % au cours des cinq prochaines années.Au-delà des connexions, il y a la formation d'écosystèmes de partenaires multiples. Les partenariats "" fonctionnent mieux lorsqu'une entreprise unique a besoin de mobiliser de nombreux acteurs pour résoudre conjointement un problème unique, comme une ville qui réunit des entités publiques et privées pour servir le citoyen.Les partenariats "" sont créés lorsqu'une plateforme rassemble les produits et services de nombreuses entreprises différentes, pour les proposer à de nombreux clients différents. Souvent appelés modèles commerciaux de plateforme, ces places de marché et magasins d'applications/API permettent au plus grand nombre d'aider le plus grand nombre à l'échelle de l'écosystème.", a déclaré M. LeHong.Lorsque le "où" du travail, de l'innovation et de la valeur commerciale se déplace, cela permet aux DSI et aux responsables informatiques d'aller au-delà des contraintes de la pensée actuelle.. "."Selon les analystes de Gartner, la technologie peut aider les DSI à se libérer des idées reçues, des pratiques commerciales héritées et des préjugés. En s'affranchissant des idées reçues, les DSI peuvent utiliser la technologie pour résoudre des problèmes d'envergure mondiale, ce qui peut permettre de découvrir de nouvelles sources de valeur.Par exemple, la vision historique suggère que les entreprises doivent collecter les données personnelles de leurs clients pour créer une intimité et une valeur client. Cependant, Gartner prévoit que d'ici 2024, 40 % des personnes dévaloriseront intentionnellement leurs données personnelles, ce qui rendra difficile leur monétisation. La vie privée des individus est un problème d'envergure mondiale, mais Gartner pense que la solution viendra de l'apprentissage automatique et des données synthétiques. Les systèmes basés sur l'IA peuvent créer des ensembles de données artificielles - ou synthétiques - qui sont valides, prédictives et si précises qu'il ne sera peut-être plus nécessaire de violer la vie privée à l'avenir.La plupart des organisations tentent de former des leaders inclusifs et d'intégrer des efforts d'atténuation des préjugés dans les tâches courantes des responsables informatiques, mais cela n'est pas toujours efficace. Pour surmonter les préjugés, il faut une réponse intégrée, ce qui peut signifier que les machines sont parfois utilisées pour diriger la boussole éthique d'une personne. Par exemple, l'IA peut contribuer à accroître l'inclusion financière et à résoudre les problèmes de partialité en aidant à évaluer les personnes sur leur capacité à consommer divers produits financiers, tant du point de vue de l'accessibilité financière que de l'accès.", a déclaré Mme Plummer. "."Source : GartnerQu'en pensez-vous ?Le travail à distance ou de type hybride apporte-t-il de la valeur ajoutée à votre entreprise ?Si tel n'est pas le cas, quelles en sont les causes ?