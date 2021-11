Lorsqu'elles cherchent à améliorer leur posture de sécurité, 67 % d'entre elles se concentrent sur la mise à niveau des outils, mais l'intégration des outils (55 %), le manque d'expertise en matière d'outils (52 %) et la prolifération des outils (41 %) sont cités comme les principaux points faibles.Alors que les équipes de sécurité souhaitent mener des opérations plus proactives et axées sur les risques, comme la gestion des risques (37 %), l'analyse des incidents (34 %), la modélisation des menaces (29 %), elles passent en fait la plupart de leur temps à effectuer des tâches de sécurité basiques et réactives, comme la mise à jour des correctifs (43 %), la recherche et l'analyse des incidents critiques (41 %) et la suppression des faux positifs (40 %).", explique John Bambenek, chercheur principal sur les menaces chez Netenrich. "."Parmi les autres conclusions, moins de 40 % des entreprises effectuent une modélisation des menaces. Seules 16 % d'entre elles effectuent une modélisation des menaces sur une base quotidienne et 31 % ne le font qu'une fois par semaine. Seulement 30 % pratiquent la gestion de la surface d'attaque externe.", ajoute M. Bambenek. "."Source : Netenrich Trouvez-vous cette étude pertinente ou pas ?Votre entreprise est-elle souvent victime de pannes informatiques ? comment sont-elles gérées ?Quels ont été les plus gros dégâts causés par une panne informatique au sein de votre organisation ?