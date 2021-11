Selon le nouveau rapport, les investissements directs dans la transformation numérique s'accéléreront pour atteindre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,5 % en 2022-2024, contre un TCAC de 15,4 % en 2019-2024, devenant ainsi 55 % de tous les investissements dans les technologies de l'information et des communications (TIC) d'ici la fin de 2024.Les analystes d'IDC Shawn Fitzgerald et Bob Parker ont discuté des principales prédictions qui auront un impact sur les DSI et les professionnels de l'informatique en ce qui concerne la transformation numérique au cours des cinq prochaines années et ont offert des conseils pour gérer les implications de ces prédictions sur les priorités d'investissement informatique et les stratégies de mise en œuvre.. Les investissements directs dans la transformation numérique s'accélèrent pour atteindre un TCAC de 16,5 % en 2022-2024, contre un TCAC de 15,4 % en 2019-2024, devenant ainsi 55 % de tous les investissements dans les TIC d'ici la fin 2024.. En réponse à la pandémie, les organisations ont accéléré leurs investissements dans le numérique. Cela signifie qu'en 2022, plus de la moitié de l'économie mondiale sera basée sur le numérique ou influencée par celui-ci.. D'ici 2023, 90 % des organisations du monde entier donneront la priorité aux investissements dans les outils numériques afin d'enrichir les espaces et les actifs physiques d'expériences numériques.. D'ici 2025, 60 % des entreprises tireront parti des bouleversements en adoptant une approche de l'automatisation à l'échelle de l'entreprise et de l'écosystème, en s'appuyant sur des concepts d'entreprises fondés sur des modèles, des centres d'excellence et des plates-formes à code faible ou nul.. D'ici 2026, 54 % des DSI seront à l'origine de la transformation de l'entreprise et donneront les moyens aux organisations de résister au numérique par le biais de feuilles de route technologiques stratégiques et d'une réorganisation permettant de mettre en place une main-d'œuvre agile, collaborative et axée sur les données.. En s'appuyant sur des outils low-code/no-code et sur la capacité d'utilisation des données, la majorité des employés de 60 % des entreprises mèneront la transformation et incarneront la résilience numérique dans leur rôle d'ici 2024.. D'ici 2022, 55 % des entreprises auront développé des plans de résilience pour préparer l'avenir de leur activité, en améliorant la rentabilité, les taux d'innovation et la rentabilité de plus de 20 % par rapport à leurs homologues.. D'ici 2023, une entreprise sur deux générera plus de 40 % de son chiffre d'affaires grâce aux produits et services numériques, contre une sur trois en 2020.. D'ici 2025, les entreprises dotées d'un leadership transversal, une équipe numérique de rêve, bénéficieront de taux d'innovation plus rapides, de gains de parts de marché plus importants et d'une plus grande efficacité opérationnelle que leurs contemporains.. Les initiatives de décarbonisation sont un objectif clé des transformations numériques ; moins de 10 % des organisations déclarent ne pas être applicables ou ne pas mettre en œuvre des objectifs de réduction du carbone d'ici à la fin de 2023", a déclaré Shawn Fitzgerald, directeur de recherche, Worldwide Digital Transformation Strategies chez IDC.Source : IDCQu'en pensez-vous ?Les investissements dans la transformation numérique tiennent-ils une place majeure dans le budget de votre entreprise pour les années qui viennent ?