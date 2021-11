Ransomware

", a déclaré Zachary Ginsburg, directeur de recherche pour la pratique Audit et Risque de Gartner. "Elles deviennent une préoccupation majeure pour les conseils d'administration et la direction".Les préoccupations d'audit concernant d'autres risques numériques et informatiques, tels que les données et l'analytique et la gouvernance informatique, reflètent également l'importance accrue des capacités numériques dans le sillage de COVID-19, et la nécessité d'une assurance rigoureuse sur les risques associés. Bon nombre des 12 points sensibles en matière de risques - tels que l'incertitude économique, la gestion des effectifs et la continuité des activités - sont liés aux effets continus de la pandémie.", a déclaré M. Ginsburg. "Les experts de Gartner recommandent aux auditeurs cinq étapes initiales pour fournir une assurance sur les efforts de leurs organisations pour atténuer le risque d'attaques par ransomware :Bien que le ransomware doive être une préoccupation majeure pour les auditeurs en 2022, il existe de nombreux risques urgents couverts par les 12 points critiques qui ne doivent pas être négligés. Beaucoup d'entre eux sont liés à l'impact économique actuel de COVID-19, qui a créé de fortes turbulences sur les marchés mondiaux.", a déclaré M. Ginsburg. "."Les questions ESG (Environnement, social et gouvernance) ont également pris un nouvel élan ces derniers temps, les entreprises prenant des engagements publics dans ce domaine, et l'activisme social et des investisseurs atteignant de nouveaux niveaux d'intensité. Cela crée des risques pour les entreprises qui ne répondent pas aux attentes des investisseurs, des régulateurs, des consommateurs, des employés actuels et potentiels, etc.", a déclaré Mme Ginsburg.Source : GartnerQue pensez-vous de cette étude ?Quelles sont les principales préoccupations de votre entreprise pour l'année 2022 ?