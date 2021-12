Les priorités en matière de sécurité sont axées sur le travail à distance hybride : les trois principales priorités en matière de sécurité sont l'ajout d'une sécurité multicouche pour un travail à distance réellement sécurisé, la facilitation du travail à distance pour les utilisateurs finaux et la facilitation du travail à distance pour les administrateurs.





Les administrateurs informatiques continuent de rechercher une expérience utilisateur de qualité : faciliter le travail à distance pour les utilisateurs finaux est une priorité plus importante que de faciliter le travail pour les administrateurs, et 88 % sont d'accord ou tout à fait d'accord pour dire que l'expérience des employés est un facteur important dans les décisions d'achat. 54% sont d'accord pour dire que l'expérience à distance ou hybride n'est pas aussi facile ou pratique qu'elle pourrait l'être.





Les employés respectent de mieux en mieux les meilleures pratiques de sécurité : En mai, 74% ont déclaré que le travail à distance rendait plus difficile pour les employés de suivre les bonnes pratiques de sécurité (50% d'accord ; 24% tout à fait d'accord). Aujourd'hui, ils ne sont plus que 59 % (44,3 % d'accord ; 14,2 % tout à fait d'accord).





La gestion des travailleurs à distance reste le plus grand défi : La gestion des travailleurs à distance est le plus grand défi auquel les administrateurs informatiques ont été confrontés au cours de l'année écoulée. Ils sont maintenant 57 %, contre 53 % en mai, et davantage d'employés travaillent à distance (32 % maintenant contre 23 % en mai).





La gestion des appareils est un défi de plus en plus important : 46 % seulement des répondants ont indiqué que la gestion des appareils était un défi en mai, mais ce chiffre est passé à 54 %.





Les budgets augmentent : 75 % des entreprises déclarent avoir augmenté leur budget informatique au cours de l'année écoulée.





Des améliorations sont possibles : Plus de la moitié des entreprises pensent que le télétravail hybride devrait être plus facile (41,6 % sont d'accord ; 10,5 % sont tout à fait d'accord).

Les PME s'engagent à sensibiliser leurs employés à la sécurité : 82 % d'entre elles reconnaissent que leur entreprise communique régulièrement les meilleures pratiques de sécurité à ses employés.





Moins d'administrateurs informatiques pensent qu'ils gaspillent de l'argent pour le travail à distance : 30 % déclarent que leur entreprise dépense trop pour permettre le travail à distance, contre 56 % en mai.





Les principales préoccupations en matière de sécurité ont évolué : les trois principales préoccupations sont les exploitations de sécurité logicielle (37 %, soit une baisse de 2 % depuis mai), les ransomwares (35 %, soit une hausse de 7 % depuis mai) et l'utilisation de réseaux non sécurisés (33 %, soit une baisse de 4 % depuis mai). En mai, les trois principales préoccupations des administrateurs informatiques étaient les vulnérabilités logicielles (39 %), l'utilisation par les employés du même nom d'utilisateur et du même mot de passe pour toutes les applications (37 %) et l'utilisation d'un réseau non sécurisé (36 %).

Les administrateurs informatiques continuent de considérer les MSP comme des partenaires essentiels : désormais, 87 % des personnes interrogées déclarent avoir déjà fait appel à un MSP ou avoir l'intention de le faire (contre 84 % en mai).





Les MSP sont au cœur des opérations : 77% déclarent que l'utilisation d'un MSP a permis d'améliorer la sécurité et 57% déclarent que l'expérience des employés s'est améliorée.





Les MSP sont perçus comme offrant un large éventail d'avantages : Les personnes interrogées déclarent faire appel à des MSP parce qu'ils sont au fait des dernières technologies (63%), qu'ils peuvent offrir une meilleure expérience utilisateur (60%), qu'ils sont rentables (54%), qu'ils peuvent mieux sécuriser l'accès et l'identité des utilisateurs (47%) et qu'ils offrent un solide support client (32%).

Ils ne sont pas aussi heureux : 42 % des administrateurs informatiques se disent plus heureux dans leur travail qu'il y a un an, mais il s'agit d'une baisse significative par rapport aux 59 % qui ont déclaré être plus heureux dans leur travail lorsqu'on leur a posé la même question en mai.





La rémunération n'est peut-être pas à la hauteur de l'augmentation du stress et des responsabilités : Depuis le début de la pandémie, 43 % déclarent que leur salaire est resté le même, et 37 % qu'il a augmenté. Parmi ceux qui ont vu une augmentation, la plupart (15 %) ont reçu une augmentation de seulement 5 % ou moins. 24 % ont signalé une augmentation de salaire de plus de 5 %, contre 30 % en mai.





Moins de personnes se sentent dépassées : 55 % déclarent se sentir dépassées en termes d'attentes et de responsabilités professionnelles, contre 66 % en mai.

Les équipes informatiques signalent une augmentation significative des défis entourant la migration et la gestion des effectifs à distance, malgré des préoccupations de sécurité moindres et un budget adéquat.JumpCloud a annoncé les résultats de son rapport biannuel du quatrième trimestre 2021 sur l'état de l'administration informatique des PME. Ce rapport fournit des résultats d'enquête actualisés par rapport au rapport semestriel State of the SME IT Admin Report publié en juin 2021. Près de deux ans après le début de la pandémie, les administrateurs informatiques indiquent qu'ils sont considérés comme une voix importante dans les opérations de l'entreprise et qu'ils sont moins nombreux à se sentir dépassés malgré la complexité persistante de la gestion des modèles de travail à distance hybrides. Le rapport détaille l'impact continu de la COVID-19, les attentes concernant les budgets informatiques, la confiance croissante dans la sécurisation du travail hybride à distance et la satisfaction générale au sein de l'organisation informatique. Le rapport JumpCloud représente plus de 1 000 décideurs de petites et moyennes entreprises (PME) de divers secteurs.", a déclaré Tom Bridge, chef de produit principal chez JumpCloud. "."