L'examen détaillé des marchés informatiques de 2021 réalisé par le Synergy Research Group a identifié 13 fournisseurs qui ont généré plus de 25 milliards de dollars de revenus annuels provenant de la vente de technologies aux entreprises et aux fournisseurs de services. Microsoft était largement en tête avec des revenus annuels de 120 milliards de dollars provenant de ses entreprises clientes, suivi par IBM, Amazon, Huawei et Cisco.En termes de croissance annuelle du chiffre d'affaires, Amazon Web Services est arrivé en tête avec une croissance de 36 %, suivi de Salesforce et de Microsoft, qui ont chacun augmenté leur chiffre d'affaires de plus de 20 %. Aucun des autres leaders n'a réussi à atteindre des taux de croissance à deux chiffres, Cisco étant le plus proche. À l'autre bout du spectre, Huawei a vu ses revenus provenant des entreprises et des fournisseurs de services chuter de 9 %, en raison des problèmes géopolitiques et des restrictions d'approvisionnement en technologies.Alors que les revenus de Huawei ont chuté, les niveaux d'activité d'Ericson et de Nokia sont restés pratiquement inchangés, ce qui démontre la faiblesse relative des ventes des fournisseurs de services par rapport au secteur des entreprises.Au total, les treize fournisseurs ont généré un chiffre d'affaires de 613 milliards de dollars en 2021 auprès des entreprises et des fournisseurs de services, soit une hausse de 10 % par rapport à 2021. L'analyse est basée sur les données de suivi trimestrielles détaillées de Synergy pour une gamme complète de marchés informatiques d'entreprise. Les chiffres du chiffre d'affaires de l'année 2021 représentent les données réelles des trois premiers trimestres de l'année et une prévision des niveaux d'activité du quatrième trimestre. Les plus grands segments de marché comprennent les services d'infrastructure cloud, la collaboration, les logiciels d'entreprise/SaaS, l'infrastructure des centres de données, l'infrastructure des fournisseurs de services et les services informatiques d'entreprise. Les segments présentant les taux de croissance les plus élevés sont les services d'infrastructure en nuage, le SaaS, la collaboration hébergée et en nuage et l'infrastructure de centre de données des fournisseurs de services.", a déclaré John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group. "Source : Synergy Research Group