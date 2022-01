Aux États-Unis, 71 % des personnes interrogées sont intéressées par l'utilisation de l'informatique quantique pour résoudre les problèmes d'apprentissage automatique et d'analyse des données. L'apprentissage automatique est le cas d'utilisation le plus susceptible d'apporter une valeur à court terme pour l'entreprise, car les domaines où l'apprentissage automatique classique pose problème - tels que les modèles génératifs dans l'apprentissage non supervisé et semi-supervisé pour augmenter les ensembles de données dans les modèles prédictifs - sont mieux adaptés aux dispositifs quantiques.Les personnes interrogées considèrent que la technologie quantique présente un intérêt commercial, 41 % d'entre elles prévoyant d'obtenir un avantage concurrentiel dans les deux prochaines années, tandis que les 12 % d'adopteurs les plus importants prévoient d'obtenir un avantage concurrentiel dans l'année qui suit, ou l'ont déjà obtenu.", déclare Christopher Savoie, PDG de Zapata. "C'est dans le secteur des transports que l'adoption de la technologie quantique est la plus répandue, 63 % des personnes interrogées dans ce secteur affirmant qu'elles en sont aux premiers stades de l'adoption de la technologie quantique.Cependant, en raison de la complexité de l'informatique quantique, 96 % des personnes interrogées reconnaissent qu'elles ne pourraient pas adopter l'informatique quantique sans l'aide d'un fournisseur de confiance. Mais 73 % des personnes interrogées craignent que cela ne conduise à un blocage. 49 % des personnes interrogées pensent que le principal obstacle à l'adoption de l'informatique quantique est la complexité de l'intégration de cette technologie dans leur système informatique existant.Source : Zapata Computing Trouvez-vous cette étude pertinente ?Que pensez-vous de l'informatique quantique ?Votre entreprise l'a-t-elle déja adopté ou prévoit-elle de le faire ?